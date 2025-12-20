AccueilATPRick Macci, ancien entraineur des soeurs Williams : "Le meilleur coach d'Alcaraz...
ATP

Rick Macci, ancien entrai­neur des soeurs Williams : « Le meilleur coach d’Alcaraz en ce moment est Monsieur Miroir »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

103

La sépa­ra­tion entre Ferrero et Alcaraz a réveillé le monde des entraineurs. 

Rick Macci que l’on ne présente plus pense que Carlos n’aura pas vrai­ment de problèmes et que le vrai coach c’est lui à travers le fameux « mirroir ». 

Encore une fois, c’est le terrain qui va apporter les réponses. 

Cela va arriver vite car l’Open d’Australie débute dans moins d’un mois.

« Le meilleur coach d’Alcaraz en ce moment est M. Miroir. Il connaît le chemin et comment jouer. L’équipe sera composée de Sam et de son frère, car ils le connaissent comme personne. Carlos conti­nuera de grimper de plus en plus haut parce qu’il possède un désir compé­titif unique et ce feu ardent »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 10:10

Article précédent
Djokovic est déjà en forme, ça se sent !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.