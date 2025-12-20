La sépa­ra­tion entre Ferrero et Alcaraz a réveillé le monde des entraineurs.

Rick Macci, que l’on ne présente plus, pense que Carlos n’aura pas vrai­ment de problèmes et que le vrai coach c’est lui‐même à travers le fameux miroir.

Encore une fois, c’est le terrain qui va apporter les réponses. Cela va arriver vite car l’Open d’Australie débute dans moins d’un mois.

Alcaraz best coach right now is Mr. Mirror. He knows the way and how to play. The team will be Sam and his brother as they know him like no other. Carlos will still be clim­bing higher and higher because he has a unique compe­ti­tive desire and that burning fire. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) December 19, 2025

« Le meilleur coach d’Alcaraz en ce moment est M. Miroir. Il connaît le chemin et comment jouer. L’équipe sera composée de Sam (Samuel Lopez) et de son frère, car ils le connaissent comme personne. Carlos conti­nuera de grimper de plus en plus haut parce qu’il possède un désir compé­titif unique et ce feu ardent. »