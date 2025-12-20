AccueilATPRick Macci, ancien entraineur des soeurs Williams : "Voici le meilleur coach...
Rick Macci, ancien entrai­neur des soeurs Williams : « Voici le meilleur coach d’Alcaraz en ce moment »

La sépa­ra­tion entre Ferrero et Alcaraz a réveillé le monde des entraineurs. 

Rick Macci, que l’on ne présente plus, pense que Carlos n’aura pas vrai­ment de problèmes et que le vrai coach c’est lui‐même à travers le fameux miroir.

Encore une fois, c’est le terrain qui va apporter les réponses. Cela va arriver vite car l’Open d’Australie débute dans moins d’un mois.

« Le meilleur coach d’Alcaraz en ce moment est M. Miroir. Il connaît le chemin et comment jouer. L’équipe sera composée de Sam (Samuel Lopez) et de son frère, car ils le connaissent comme personne. Carlos conti­nuera de grimper de plus en plus haut parce qu’il possède un désir compé­titif unique et ce feu ardent. »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 10:10

