Observateur et spécia­liste bien connu du circuit, Rick Macci a déjà désigné son favori pour la tournoi masculin de Wimbledon, à huit jours du début du tournoi.

Et pour l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, c’est le le tenant du titre, Jannik Sinner, qui semble le mieux placé pour soulever la coupe dorée le 12 juillet prochain.

Sinner will be locked loaded and ready to mow the grass at Wimbledon. He is beatable on grass if some­body can serve big for 5 sets and chip flip rip and volley short in the court. Easier said then done but I feel the Italian grand slam cham­pion will add another one.@janniksin — Rick Macci (@RickMacci) June 20, 2026

« Sinner sera au meilleur de sa forme et prêt à tondre le gazon de Wimbledon. Il peut être battu sur cette surface si un adver­saire parvient à servir avec puis­sance pendant cinq sets et à enchaîner les amortis, les coups rasants et les volées près de la ligne. Plus facile à dire qu’à faire, mais j’ai le senti­ment que le cham­pion italien de Grand Chelem rempor­tera un nouveau titre. »