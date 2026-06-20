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Rick Macci annonce la couleur pour Wimbledon : « J’ai le senti­ment qu’il va remporter un nouveau titre en Grand Chelem »

Par
Thomas S
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TENNIS : Wimbledon 2019 -

Observateur et spécia­liste bien connu du circuit, Rick Macci a déjà désigné son favori pour la tournoi masculin de Wimbledon, à huit jours du début du tournoi. 

Et pour l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, c’est le le tenant du titre, Jannik Sinner, qui semble le mieux placé pour soulever la coupe dorée le 12 juillet prochain. 

« Sinner sera au meilleur de sa forme et prêt à tondre le gazon de Wimbledon. Il peut être battu sur cette surface si un adver­saire parvient à servir avec puis­sance pendant cinq sets et à enchaîner les amortis, les coups rasants et les volées près de la ligne. Plus facile à dire qu’à faire, mais j’ai le senti­ment que le cham­pion italien de Grand Chelem rempor­tera un nouveau titre. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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