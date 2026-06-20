Observateur et spécialiste bien connu du circuit, Rick Macci a déjà désigné son favori pour la tournoi masculin de Wimbledon, à huit jours du début du tournoi.
Et pour l’ancien entraîneur des soeurs Williams, c’est le le tenant du titre, Jannik Sinner, qui semble le mieux placé pour soulever la coupe dorée le 12 juillet prochain.
Sinner will be locked loaded and ready to mow the grass at Wimbledon. He is beatable on grass if somebody can serve big for 5 sets and chip flip rip and volley short in the court. Easier said then done but I feel the Italian grand slam champion will add another one.@janniksin— Rick Macci (@RickMacci) June 20, 2026
« Sinner sera au meilleur de sa forme et prêt à tondre le gazon de Wimbledon. Il peut être battu sur cette surface si un adversaire parvient à servir avec puissance pendant cinq sets et à enchaîner les amortis, les coups rasants et les volées près de la ligne. Plus facile à dire qu’à faire, mais j’ai le sentiment que le champion italien de Grand Chelem remportera un nouveau titre. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 16:46