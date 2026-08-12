Rick Macci est l’un des entraî­neurs améri­cains les plus réputés, notam­ment pour ses qualités de forma­teur. Il a notam­ment accom­pagné les sœurs Williams au début de leur carrière.

Ces derniers temps, l’Américain se fait égale­ment remar­quer par ses nombreuses prises de parole sur les réseaux sociaux, où il commente presque quoti­dien­ne­ment l’actualité du tennis.

Il a réci­divé ce mercredi sur son compte X après avoir décou­vert les dernières images de Carlos Alcaraz à l’entraînement. Malgré les progrès affi­chés par l’Espagnol, Macci estime que ses chances de parti­ciper à l’US Open sont, à l’heure actuelle, de seule­ment « 50/50 ».

« La prochaine étape pour Carlos est de s’entraîner à pleine inten­sité : frapper fort, sprinter, glisser et changer de direc­tion à pleine vitesse. S’il dispute l’US Open — et j’estime ses chances à 50/50 — alors le véri­table défi commen­cera. Le combat réel est très, très diffé­rent de l’entraînement pour n’importe quel soldat sur un champ de bataille. Avec les suppor­ters dans les tribunes, les appa­reils photo qui crépitent et le cœur qui s’accélère, le système nerveux, qui a été quasi­ment à l’arrêt pendant six mois, est soudai­ne­ment frappé comme par la foudre et le tonnerre. C’est alors que l’esprit peut commencer à douter et à vaga­bonder » a déclaré Rick Macci.