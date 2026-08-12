Rick Macci est l’un des entraîneurs américains les plus réputés, notamment pour ses qualités de formateur. Il a notamment accompagné les sœurs Williams au début de leur carrière.
Ces derniers temps, l’Américain se fait également remarquer par ses nombreuses prises de parole sur les réseaux sociaux, où il commente presque quotidiennement l’actualité du tennis.
Il a récidivé ce mercredi sur son compte X après avoir découvert les dernières images de Carlos Alcaraz à l’entraînement. Malgré les progrès affichés par l’Espagnol, Macci estime que ses chances de participer à l’US Open sont, à l’heure actuelle, de seulement « 50/50 ».
« La prochaine étape pour Carlos est de s’entraîner à pleine intensité : frapper fort, sprinter, glisser et changer de direction à pleine vitesse. S’il dispute l’US Open — et j’estime ses chances à 50/50 — alors le véritable défi commencera. Le combat réel est très, très différent de l’entraînement pour n’importe quel soldat sur un champ de bataille. Avec les supporters dans les tribunes, les appareils photo qui crépitent et le cœur qui s’accélère, le système nerveux, qui a été quasiment à l’arrêt pendant six mois, est soudainement frappé comme par la foudre et le tonnerre. C’est alors que l’esprit peut commencer à douter et à vagabonder » a déclaré Rick Macci.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 12:46