Alors que l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre, à Roland‐Garros rebat consi­dé­ra­ble­ment les cartes, Rick Macci, dans son style si carac­té­ris­tique, a estimé que l’on pour­rait assister à l’un des tour­nois du Grand Chelem les plus ouverts de ces dernières années.

À condi­tion bien sûr de ne pas se retrouver dans la même partie du tableau que le numéro 1 mondial…

This year at the French Open has been rebranded the French Wide Open for ANY player not named Sinner. Whoever is far away from the Italian Flamethrower in the Draw might have a chance to win it All. Injuries are a part of sport and and some­body has a real shot with Carlos not on… — Rick Macci (@RickMacci) April 24, 2026

« Cette année, le tournoi de Roland‐Garros a été rebap­tisé « French Wide Open » pour TOUS les joueurs qui ne s’ap­pellent pas Sinner. Quiconque se retrouve loin de ce « lance‐flammes » italien dans le tableau pour­rait bien avoir une chance de remporter le titre. Les bles­sures font partie du sport, et l’ab­sence de Carlos sur le court offre une véri­table oppor­tu­nité à quel­qu’un d’autre. »