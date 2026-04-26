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Rick Macci, après le forfait d’Alcaraz : « Cette année, Roland‐Garros a été rebap­tisé le tournoi du Grand Chelem le plus ouvert pour tous les joueurs qui ne s’ap­pellent pas Sinner »

Par
Thomas S
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Alors que l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre, à Roland‐Garros rebat consi­dé­ra­ble­ment les cartes, Rick Macci, dans son style si carac­té­ris­tique, a estimé que l’on pour­rait assister à l’un des tour­nois du Grand Chelem les plus ouverts de ces dernières années.

À condi­tion bien sûr de ne pas se retrouver dans la même partie du tableau que le numéro 1 mondial…

« Cette année, le tournoi de Roland‐Garros a été rebap­tisé « French Wide Open » pour TOUS les joueurs qui ne s’ap­pellent pas Sinner. Quiconque se retrouve loin de ce « lance‐flammes » italien dans le tableau pour­rait bien avoir une chance de remporter le titre. Les bles­sures font partie du sport, et l’ab­sence de Carlos sur le court offre une véri­table oppor­tu­nité à quel­qu’un d’autre. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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