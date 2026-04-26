Alors que l’annonce du forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre, à Roland‐Garros rebat considérablement les cartes, Rick Macci, dans son style si caractéristique, a estimé que l’on pourrait assister à l’un des tournois du Grand Chelem les plus ouverts de ces dernières années.
À condition bien sûr de ne pas se retrouver dans la même partie du tableau que le numéro 1 mondial…
This year at the French Open has been rebranded the French Wide Open for ANY player not named Sinner. Whoever is far away from the Italian Flamethrower in the Draw might have a chance to win it All. Injuries are a part of sport and and somebody has a real shot with Carlos not on…— Rick Macci (@RickMacci) April 24, 2026
« Cette année, le tournoi de Roland‐Garros a été rebaptisé « French Wide Open » pour TOUS les joueurs qui ne s’appellent pas Sinner. Quiconque se retrouve loin de ce « lance‐flammes » italien dans le tableau pourrait bien avoir une chance de remporter le titre. Les blessures font partie du sport, et l’absence de Carlos sur le court offre une véritable opportunité à quelqu’un d’autre. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 14:14