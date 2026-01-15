Presque un mois après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, de nombreuses inter­ro­ga­tions subsistent concer­nant l’im­pact de cette rupture sur le jeu et la suite de la carrière de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Si les avis des spécia­listes divergent, Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, estime qu’il faudra encore attendre un petit moment avant de réel­le­ment se prononcer sur ce divorce.

If Carlos stumbles early it means he is human and nobody is going to win every match. A career and great­ness is a journey of highs and lows and this is how it goes. Lets judge the JCF effect in two years before any fears. Carlos will soar even higher because he has that… — Rick Macci (@RickMacci) January 15, 2026

« Si Carlos trébuche dès le début, cela signifie qu’il est humain et que personne ne peut gagner tous les matchs. Une carrière et la gran­deur sont un parcours fait de hauts et de bas, et c’est ainsi que cela se passe. Attendons deux ans avant de juger l’effet JCF, avant de céder à la peur. Carlos ira encore plus haut, car il a l’es­prit d’un champion. »