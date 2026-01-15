AccueilATPRick Macci : "Attendons deux ans avant de juger l'effet de la...
Rick Macci : « Attendons deux ans avant de juger l’effet de la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero et de céder à la peur. Si Carlos trébuche dès le début, cela signifie qu’il est humain et que personne ne peut gagner tous les matchs »

Presque un mois après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, de nombreuses inter­ro­ga­tions subsistent concer­nant l’im­pact de cette rupture sur le jeu et la suite de la carrière de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Si les avis des spécia­listes divergent, Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, estime qu’il faudra encore attendre un petit moment avant de réel­le­ment se prononcer sur ce divorce. 

« Si Carlos trébuche dès le début, cela signifie qu’il est humain et que personne ne peut gagner tous les matchs. Une carrière et la gran­deur sont un parcours fait de hauts et de bas, et c’est ainsi que cela se passe. Attendons deux ans avant de juger l’effet JCF, avant de céder à la peur. Carlos ira encore plus haut, car il a l’es­prit d’un champion. »

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 18:48

We Love Tennis
