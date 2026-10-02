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Rick Macci : « Beaucoup de gens se font une fausse idée de Carlos Alcaraz. Il faut comprendre cela avant toute autre chose, sinon il n’au­rait pas remporté 7 tour­nois du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Alors que Carlos Alcaraz persiste et signe dans sa volonté de moins jouer et de sauter certaines parties du calen­drier afin de se préserver, autant physique que menta­le­ment, certains fans et obser­va­teurs ont du mal à comprendre cette déci­sion alors que l’Espagnol n’a que 23 ans.

La réponse est donc venue de l’iné­nar­rable Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, d’Andy Roddick ou encore de Maria Sharapova et désor­mais consul­tant à ses heures perdues. 

« Beaucoup de gens se font une fausse idée de Carlos. Premièrement, c’est un GUERRIER BRUTAL, sinon il n’aurait pas remporté 7 tour­nois du Grand Chelem et réécrit les livres d’histoire. Il faut comprendre cela avant toute autre chose. C’est ce carbu­rant inté­rieur qui alimente sa flamme et sa soif de victoire, et qui le mènera encore plus haut. Deuxièmement, il fait preuve d’une grande honnê­teté quant à l’usure de son « moteur turbo » et de ses « roues de guépard ». Il est plus physique, ses démar­rages et arrêts sont plus brusques, et ses accé­lé­ra­tions plus explo­sives. Ajoutez à cela des glis­sades et des glis­se­ments incroyables, et il offre un spec­tacle magique capable de renverser la situa­tion. En résumé, son corps subira des chocs tota­le­ment diffé­rents, accom­pa­gnés de cour­ba­tures et de douleurs ; jouer moins souvent est donc une déci­sion très judi­cieuse de sa part, afin qu’il puisse mener une carrière sans précédent. »

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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