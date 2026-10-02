Alors que Carlos Alcaraz persiste et signe dans sa volonté de moins jouer et de sauter certaines parties du calen­drier afin de se préserver, autant physique que menta­le­ment, certains fans et obser­va­teurs ont du mal à comprendre cette déci­sion alors que l’Espagnol n’a que 23 ans.

La réponse est donc venue de l’iné­nar­rable Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, d’Andy Roddick ou encore de Maria Sharapova et désor­mais consul­tant à ses heures perdues.

Many people getting the wrong message about Carlos. Number one he is a BRUTAL WARRIOR or he would not have have 7 slams and rewritten the history books. Please unders­tand that before anything else. That is the inner fuel that creates the fire and desire and will lift him even… — Rick Macci (@RickMacci) October 2, 2026

« Beaucoup de gens se font une fausse idée de Carlos. Premièrement, c’est un GUERRIER BRUTAL, sinon il n’aurait pas remporté 7 tour­nois du Grand Chelem et réécrit les livres d’histoire. Il faut comprendre cela avant toute autre chose. C’est ce carbu­rant inté­rieur qui alimente sa flamme et sa soif de victoire, et qui le mènera encore plus haut. Deuxièmement, il fait preuve d’une grande honnê­teté quant à l’usure de son « moteur turbo » et de ses « roues de guépard ». Il est plus physique, ses démar­rages et arrêts sont plus brusques, et ses accé­lé­ra­tions plus explo­sives. Ajoutez à cela des glis­sades et des glis­se­ments incroyables, et il offre un spec­tacle magique capable de renverser la situa­tion. En résumé, son corps subira des chocs tota­le­ment diffé­rents, accom­pa­gnés de cour­ba­tures et de douleurs ; jouer moins souvent est donc une déci­sion très judi­cieuse de sa part, afin qu’il puisse mener une carrière sans précédent. »