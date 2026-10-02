Alors que Carlos Alcaraz persiste et signe dans sa volonté de moins jouer et de sauter certaines parties du calendrier afin de se préserver, autant physique que mentalement, certains fans et observateurs ont du mal à comprendre cette décision alors que l’Espagnol n’a que 23 ans.
La réponse est donc venue de l’inénarrable Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, d’Andy Roddick ou encore de Maria Sharapova et désormais consultant à ses heures perdues.
Many people getting the wrong message about Carlos. Number one he is a BRUTAL WARRIOR or he would not have have 7 slams and rewritten the history books. Please understand that before anything else. That is the inner fuel that creates the fire and desire and will lift him even…— Rick Macci (@RickMacci) October 2, 2026
« Beaucoup de gens se font une fausse idée de Carlos. Premièrement, c’est un GUERRIER BRUTAL, sinon il n’aurait pas remporté 7 tournois du Grand Chelem et réécrit les livres d’histoire. Il faut comprendre cela avant toute autre chose. C’est ce carburant intérieur qui alimente sa flamme et sa soif de victoire, et qui le mènera encore plus haut. Deuxièmement, il fait preuve d’une grande honnêteté quant à l’usure de son « moteur turbo » et de ses « roues de guépard ». Il est plus physique, ses démarrages et arrêts sont plus brusques, et ses accélérations plus explosives. Ajoutez à cela des glissades et des glissements incroyables, et il offre un spectacle magique capable de renverser la situation. En résumé, son corps subira des chocs totalement différents, accompagnés de courbatures et de douleurs ; jouer moins souvent est donc une décision très judicieuse de sa part, afin qu’il puisse mener une carrière sans précédent. »
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 10:10