Rick Macci n’a jamais eu sa langue dans sa poche et se montre particulièrement actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps.
L’ancien entraîneur de renom a publié ce matin un message sur son compte X à destination de ceux qui critiquaient, il y a encore quelques mois, la domination exercée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit. Désormais privé de l’Espagnol, le circuit voit l’Italien enchaîner les titres presque sans partage.
« La meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces quatre dernières années, ce sont Alcaraz et Sinner. Beaucoup se plaignaient du fait que ces deux talents exceptionnels de leur génération dominaient à ce point, laissant le reste du circuit loin derrière. Maintenant que Carlos est hors jeu, qu’en pensez‐vous ? N’oubliez jamais d’apprécier ce que vous avez plutôt que ce que vous n’avez pas. »
À travers ce message, l’Américain a voulu rappeler une idée simple : il est important de savoir apprécier une rivalité exceptionnelle lorsqu’elle existe, plutôt que de regretter son absence une fois qu’elle a disparu. Une réflexion qui résonne particulièrement alors que le tennis masculin attend avec impatience le retour de Carlos Alcaraz.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 10:10