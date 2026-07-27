Accueil ATP

Rick Macci : « Beaucoup se plai­gnaient du fait que Alcaraz et Sinner domi­naient à ce point, lais­sant le reste du circuit loin derrière. Maintenant que Carlos est hors jeu, qu’en pensez‐vous ? »

Par
Antoine Touchard
-
1777

Rick Macci n’a jamais eu sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

L’ancien entraî­neur de renom a publié ce matin un message sur son compte X à desti­na­tion de ceux qui criti­quaient, il y a encore quelques mois, la domi­na­tion exercée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit. Désormais privé de l’Espagnol, le circuit voit l’Italien enchaîner les titres presque sans partage.

« La meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces quatre dernières années, ce sont Alcaraz et Sinner. Beaucoup se plai­gnaient du fait que ces deux talents excep­tion­nels de leur géné­ra­tion domi­naient à ce point, lais­sant le reste du circuit loin derrière. Maintenant que Carlos est hors jeu, qu’en pensez‐vous ? N’oubliez jamais d’apprécier ce que vous avez plutôt que ce que vous n’avez pas. »

À travers ce message, l’Américain a voulu rappeler une idée simple : il est impor­tant de savoir appré­cier une riva­lité excep­tion­nelle lors­qu’elle existe, plutôt que de regretter son absence une fois qu’elle a disparu. Une réflexion qui résonne parti­cu­liè­re­ment alors que le tennis masculin attend avec impa­tience le retour de Carlos Alcaraz. 

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥