Observateur très attentif du circuit masculin comme féminin, l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick a donné son avis sur le jeu et le style de Carlos Alcaraz.

Et selon lui, il ne faut surtout pas l’en­fermer dans une case.

Carlos has to play on instinct. Different animal than any player on tour. You have to grind but you cannot put him in a box. Percentages for the Magician are not for the rest. When your an artist you have to let them paint on feel/ imagi­na­tion. 100% pain­ting double figure…