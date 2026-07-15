Éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz espère effectuer son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 7 au 18 août.
En attendant, l’absence de l’Espagnol se fait sentir sur le circuit. Si les fans trépignent d’impatience à l’idée de le revoir, de nombreux observateurs appellent à ne pas précipiter son retour afin qu’il puisse retrouver son meilleur niveau sans risquer une rechute.
Carlos is not concerned over points tournaments titles or number one. The only number one is his health. That is number one goal for him to fire Spanish bullets off either wing and feel no sting. Be 100% injury free and the wrist not a mystery. He is returning to compete and will…— Rick Macci (@RickMacci) July 15, 2026
« Carlos ne se soucie ni des points, ni des titres, ni de la première place. La seule chose qui compte pour lui, c’est sa santé. Son objectif numéro un est de frapper la balle sans ressentir la moindre douleur. Être à 100 % exempt de blessures et ne plus avoir de problème au poignet. Il revient à la compétition et sera au sommet de sa forme, tant au niveau des mains que des pieds. Son spectacle magique à haute intensité s’enchaînera sans heurts, et ce mélange génétique de Federer, Rafa, Agassi et Joker sera présent à Cincinnati pour que nous puissions revoir le meilleur frappeur de la compétition », a notamment écrit l’ancien formateur des soeurs Williams, le célèbre coach américain Rick Macci.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 10:44