Éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz espère effec­tuer son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 7 au 18 août.

En atten­dant, l’ab­sence de l’Espagnol se fait sentir sur le circuit. Si les fans trépignent d’im­pa­tience à l’idée de le revoir, de nombreux obser­va­teurs appellent à ne pas préci­piter son retour afin qu’il puisse retrouver son meilleur niveau sans risquer une rechute.

Carlos is not concerned over points tour­na­ments titles or number one. The only number one is his health. That is number one goal for him to fire Spanish bullets off either wing and feel no sting. Be 100% injury free and the wrist not a mystery. He is retur­ning to compete and will… — Rick Macci (@RickMacci) July 15, 2026

« Carlos ne se soucie ni des points, ni des titres, ni de la première place. La seule chose qui compte pour lui, c’est sa santé. Son objectif numéro un est de frapper la balle sans ressentir la moindre douleur. Être à 100 % exempt de bles­sures et ne plus avoir de problème au poignet. Il revient à la compé­ti­tion et sera au sommet de sa forme, tant au niveau des mains que des pieds. Son spec­tacle magique à haute inten­sité s’enchaînera sans heurts, et ce mélange géné­tique de Federer, Rafa, Agassi et Joker sera présent à Cincinnati pour que nous puis­sions revoir le meilleur frap­peur de la compé­ti­tion », a notam­ment écrit l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, le célèbre coach améri­cain Rick Macci.