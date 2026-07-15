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Rick Macci : « Carlos Alcaraz ne se soucie ni des points, ni des titres, ni de la première place. Une seule chose compte pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz espère effec­tuer son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 7 au 18 août.

En atten­dant, l’ab­sence de l’Espagnol se fait sentir sur le circuit. Si les fans trépignent d’im­pa­tience à l’idée de le revoir, de nombreux obser­va­teurs appellent à ne pas préci­piter son retour afin qu’il puisse retrouver son meilleur niveau sans risquer une rechute.

« Carlos ne se soucie ni des points, ni des titres, ni de la première place. La seule chose qui compte pour lui, c’est sa santé. Son objectif numéro un est de frapper la balle sans ressentir la moindre douleur. Être à 100 % exempt de bles­sures et ne plus avoir de problème au poignet. Il revient à la compé­ti­tion et sera au sommet de sa forme, tant au niveau des mains que des pieds. Son spec­tacle magique à haute inten­sité s’enchaînera sans heurts, et ce mélange géné­tique de Federer, Rafa, Agassi et Joker sera présent à Cincinnati pour que nous puis­sions revoir le meilleur frap­peur de la compé­ti­tion », a notam­ment écrit l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, le célèbre coach améri­cain Rick Macci. 

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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