Alors que la bles­sure à l’avant‐bras droit de Carlos Alcaraz inquiète de plus en plus en Espagne, notam­ment après les propos de Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, et une photo de Carlitos où on peut le voir porter une grosse attelle, Rick Macci a tenu à rejeter l’idée d’une trop grande accu­mu­la­tion de matchs concer­nant les causes de celle‐ci.

Sur son compte Twitter, l’an­cien coach et mentor des soeurs Williams s’est même montré optimiste.

Injuries are a part of sport. Carlos his dad and team know the way and what to play. Overplaying did not cause the injury. Looking in the rear view mirror and playing the would of could of should of card is silly. The Magician soon will get on track and never look back and double… — Rick Macci (@RickMacci) April 20, 2026

« Les bles­sures font partie du sport. Carlos, son père et son équipe connaissent le chemin et savent ce qu’il faut faire. Ce n’est pas le fait d’avoir trop joué qui a causé sa bles­sure. Regarder dans le rétro­vi­seur et jouer la carte du « j’au­rais pu, j’au­rais dû, j’au­rais fait » est stupide. Le Magicien va bientôt se remettre sur les rails et ne plus jamais regarder en arrière, et il empi­lera les Grand Chelems à deux chiffres. »