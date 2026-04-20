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Rick Macci caté­go­rique sur Carlos Alcaraz : « Ce n’est pas le fait d’avoir trop joué qui a causé sa bles­sure. Regarder dans le rétro­vi­seur et jouer la carte du « j’au­rais pu, j’au­rais dû, j’au­rais fait », est stupide »

Par
Thomas S
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Alors que la bles­sure à l’avant‐bras droit de Carlos Alcaraz inquiète de plus en plus en Espagne, notam­ment après les propos de Feliciano Lopez, direc­teur du Masters 1000 de Madrid, et une photo de Carlitos où on peut le voir porter une grosse attelle, Rick Macci a tenu à rejeter l’idée d’une trop grande accu­mu­la­tion de matchs concer­nant les causes de celle‐ci.

Sur son compte Twitter, l’an­cien coach et mentor des soeurs Williams s’est même montré optimiste. 

« Les bles­sures font partie du sport. Carlos, son père et son équipe connaissent le chemin et savent ce qu’il faut faire. Ce n’est pas le fait d’avoir trop joué qui a causé sa bles­sure. Regarder dans le rétro­vi­seur et jouer la carte du « j’au­rais pu, j’au­rais dû, j’au­rais fait » est stupide. Le Magicien va bientôt se remettre sur les rails et ne plus jamais regarder en arrière, et il empi­lera les Grand Chelems à deux chiffres. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 17:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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