Rick Macci caté­go­rique sur Novak Djokovic : « C’est quelque chose que le sport n’a jamais vu auparavant »

Thomas S
Par Thomas S

S’il n’a plus rien à prouver à personne depuis bien long­temps, Novak Djokovic a encore marqué les esprits lors de l’Open d’Australie en battant en cinq sets le double tenant du titre, Jannik Sinner, en demi‐finales. Une perfor­mance remar­quable pour un joueur qui aura 39 ans en mai prochain. 

S’il n’a ensuite pas pu tenir la distance en finale face à Carlos Alcaraz, son premier set remporté 6 jeux à 2 en prati­quant un tennis offensif et inspiré est encore dans toutes les mémoires. 

Et ce n’est pas Rick Macci qui dira le contraire. Grand fan de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, le mythique entraî­neur améri­cain a une fois plus tenu à lui rendre hommage via son compter Twitter. 

« Le sniper serbe, à son âge et avec la qualité de sa produc­tion physique et mentale au plus haut niveau, est quelque chose que le sport n’a jamais vu aupa­ra­vant. Goat Set Match ! »

Publié le lundi 9 février 2026 à 15:23

