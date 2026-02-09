S’il n’a plus rien à prouver à personne depuis bien long­temps, Novak Djokovic a encore marqué les esprits lors de l’Open d’Australie en battant en cinq sets le double tenant du titre, Jannik Sinner, en demi‐finales. Une perfor­mance remar­quable pour un joueur qui aura 39 ans en mai prochain.

S’il n’a ensuite pas pu tenir la distance en finale face à Carlos Alcaraz, son premier set remporté 6 jeux à 2 en prati­quant un tennis offensif et inspiré est encore dans toutes les mémoires.

Et ce n’est pas Rick Macci qui dira le contraire. Grand fan de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, le mythique entraî­neur améri­cain a une fois plus tenu à lui rendre hommage via son compter Twitter.

The Serbian Sniper at his age and the quality of the produc­tion in what he deli­vers physi­cally and mentally at the highest level is some­thing the sport has not ever seen. Goat Set Match ! @DjokerNole — Rick Macci (@RickMacci) February 9, 2026

« Le sniper serbe, à son âge et avec la qualité de sa produc­tion physique et mentale au plus haut niveau, est quelque chose que le sport n’a jamais vu aupa­ra­vant. Goat Set Match ! »