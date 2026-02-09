S’il n’a plus rien à prouver à personne depuis bien longtemps, Novak Djokovic a encore marqué les esprits lors de l’Open d’Australie en battant en cinq sets le double tenant du titre, Jannik Sinner, en demi‐finales. Une performance remarquable pour un joueur qui aura 39 ans en mai prochain.
S’il n’a ensuite pas pu tenir la distance en finale face à Carlos Alcaraz, son premier set remporté 6 jeux à 2 en pratiquant un tennis offensif et inspiré est encore dans toutes les mémoires.
Et ce n’est pas Rick Macci qui dira le contraire. Grand fan de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, le mythique entraîneur américain a une fois plus tenu à lui rendre hommage via son compter Twitter.
The Serbian Sniper at his age and the quality of the production in what he delivers physically and mentally at the highest level is something the sport has not ever seen. Goat Set Match ! @DjokerNole— Rick Macci (@RickMacci) February 9, 2026
« Le sniper serbe, à son âge et avec la qualité de sa production physique et mentale au plus haut niveau, est quelque chose que le sport n’a jamais vu auparavant. Goat Set Match ! »
