Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de donner son avis sur le monde du tennis, notam­ment sur son compte X, où il est parti­cu­liè­re­ment actif.

Une nouvelle fois, le célèbre entraî­neur améri­cain a pris la parole pour évoquer Carlos Alcaraz et défendre sa gestion du calen­drier, parfois criti­quée en raison de ses nombreuses parti­ci­pa­tions à des exhibitions.

Selon lui, ces rencontres sont au contraire une excel­lente chose pour l’Espagnol, puis­qu’elles lui permettent de garder le rythme de la compé­ti­tion tout en conti­nuant à travailler son jeu, sans subir les mêmes contraintes que sur le circuit ATP.

Alcaraz needs match play and live combat so playing exhi­bi­tions is the Smartest Decision ever. Besides the cheddar he can work on his game and get better. He will blend in ATP EVENTS but exhi­bi­tions are controlled quicker and the time mana­ge­ment element for the Magician just… — Rick Macci (@RickMacci) October 19, 2026

« Alcaraz a besoin de disputer des matchs et de se confronter à de vrais adver­saires. Participer à des exhi­bi­tions est donc proba­ble­ment la déci­sion la plus intel­li­gente qu’il puisse prendre.En plus de gagner beau­coup d’argent, il peut travailler son jeu et conti­nuer à progresser. Il conti­nuera évidem­ment à parti­ciper aux tour­nois ATP, mais les exhi­bi­tions sont plus faciles à orga­niser, plus rapides et mieux maîtri­sées. En matière de gestion du temps, c’est une solu­tion beau­coup plus logique pour un magi­cien comme lui.Lorsque Carlos s’est plaint du calen­drier offi­ciel, c’était un tout autre débat, avec beau­coup plus de para­mètres et de contraintes logis­tiques à prendre en compte.Il voit les choses sur le long terme et prend ses déci­sions dans l’ob­jectif de prolonger sa carrière le plus long­temps possible » a déclaré Rick Macci.