Rick Macci ne manque jamais une occasion de donner son avis sur le monde du tennis, notamment sur son compte X, où il est particulièrement actif.
Une nouvelle fois, le célèbre entraîneur américain a pris la parole pour évoquer Carlos Alcaraz et défendre sa gestion du calendrier, parfois critiquée en raison de ses nombreuses participations à des exhibitions.
Selon lui, ces rencontres sont au contraire une excellente chose pour l’Espagnol, puisqu’elles lui permettent de garder le rythme de la compétition tout en continuant à travailler son jeu, sans subir les mêmes contraintes que sur le circuit ATP.
« Alcaraz a besoin de disputer des matchs et de se confronter à de vrais adversaires. Participer à des exhibitions est donc probablement la décision la plus intelligente qu’il puisse prendre.En plus de gagner beaucoup d’argent, il peut travailler son jeu et continuer à progresser. Il continuera évidemment à participer aux tournois ATP, mais les exhibitions sont plus faciles à organiser, plus rapides et mieux maîtrisées. En matière de gestion du temps, c’est une solution beaucoup plus logique pour un magicien comme lui.Lorsque Carlos s’est plaint du calendrier officiel, c’était un tout autre débat, avec beaucoup plus de paramètres et de contraintes logistiques à prendre en compte.Il voit les choses sur le long terme et prend ses décisions dans l’objectif de prolonger sa carrière le plus longtemps possible » a déclaré Rick Macci.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 11:14