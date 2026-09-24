« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment », a déclaré Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup.

Une affir­ma­tion qui n’a pas tota­le­ment convaincu le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, toujours actif sur le réseau social X. Pour lui, l’Allemand a profité des bles­sures d’Alcaraz et Sinner.

Is Zverev the best player in the world right now ? The ques­tion has many answers. Maybe ? Kind of ? Yes ? No?Sinner is the best player in the world and Alcaraz is right there in his back pocket and Zverev is next on the docket.The best right now who is active yes that is the Jumping… — Rick Macci (@RickMacci) September 23, 2026

« Zverev est‐il le meilleur joueur du monde en ce moment ? La ques­tion appelle plusieurs réponses. Peut‐être ? En quelque sorte ? Oui ? Non ? Sinner est le meilleur joueur du monde, Alcaraz le talonne de près et Zverev est le suivant sur la liste. Le meilleur joueur ‘en acti­vité’ actuel­le­ment est sans aucun doute l’Allemand. Mais ne nous embal­lons pas trop avant de le sacrer. La situa­tion est incer­taine, car Carlos et Jannik avaient tous deux du liquide dans le poignet et le genou, et c’est en grande partie pour cela que Zverev a remporté ces deux tour­nois du Grand Chelem. »