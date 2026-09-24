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Rick Macci contredit Alcaraz sur Zverev : « Jannik Sinner est le meilleur joueur du monde, Carlos le talonne de près et Alexander est le suivant sur la liste »

Par
Baptiste Mulatier
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« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment »a déclaré Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup. 

Une affir­ma­tion qui n’a pas tota­le­ment convaincu le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, toujours actif sur le réseau social X. Pour lui, l’Allemand a profité des bles­sures d’Alcaraz et Sinner. 

« Zverev est‐il le meilleur joueur du monde en ce moment ? La ques­tion appelle plusieurs réponses. Peut‐être ? En quelque sorte ? Oui ? Non ? Sinner est le meilleur joueur du monde, Alcaraz le talonne de près et Zverev est le suivant sur la liste. Le meilleur joueur ‘en acti­vité’ actuel­le­ment est sans aucun doute l’Allemand. Mais ne nous embal­lons pas trop avant de le sacrer. La situa­tion est incer­taine, car Carlos et Jannik avaient tous deux du liquide dans le poignet et le genou, et c’est en grande partie pour cela que Zverev a remporté ces deux tour­nois du Grand Chelem. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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