Actuellement dans une période un peu creuse, comme il l’a lui‐même reconnu après sa défaite face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Jannik Sinner n’a pas pu éviter certaines critiques.
Sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, même face au meilleur joueur de l’histoire, a suscité certaines interrogations que certains experts ont rejeté en bloc.
C’est notamment le cas de Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, qui a tenu à prendre la défense du joueur italien en précisant même son nombre de titres du Grand Chelem. Et le technicien américain voit grand sachant que Jannik en a déjà remporté quatre.
Many people throwing splinters at Sinner. Everybody has to take a deep breath. To say he will not win one more Slam they are right and wrong. The Italian Flamethrower will win more than 12 more.The Red Rocket has fuel in the pocket and many titles are on the docket.@janniksin…— Rick Macci (@RickMacci) February 25, 2026
« Beaucoup de gens critiquent Sinner. Tout le monde doit prendre une grande respiration. Dire qu’il ne remportera plus aucun Grand Chelem est à la fois vrai et faux. Le « lance‐flammes italien » en remportera plus de 12 autres. La « fusée rouge » a encore du carburant dans ses réservoirs et de nombreux titres sont à venir. »
Publié le jeudi 26 février 2026 à 17:37