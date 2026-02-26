Accueil ATP

Rick Macci défend Sinner et prédit son nombre de titres en Grand Chelem : « Beaucoup de gens le critiquent. Tout le monde doit prendre une grande respi­ra­tion. Il rempor­tera plus de 12 autres Grands Chelems »

Actuellement dans une période un peu creuse, comme il l’a lui‐même reconnu après sa défaite face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Jannik Sinner n’a pas pu éviter certaines critiques. 

Sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, même face au meilleur joueur de l’his­toire, a suscité certaines inter­ro­ga­tions que certains experts ont rejeté en bloc. 

C’est notam­ment le cas de Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, qui a tenu à prendre la défense du joueur italien en préci­sant même son nombre de titres du Grand Chelem. Et le tech­ni­cien améri­cain voit grand sachant que Jannik en a déjà remporté quatre. 

« Beaucoup de gens critiquent Sinner. Tout le monde doit prendre une grande respi­ra­tion. Dire qu’il ne rempor­tera plus aucun Grand Chelem est à la fois vrai et faux. Le « lance‐flammes italien » en rempor­tera plus de 12 autres. La « fusée rouge » a encore du carbu­rant dans ses réser­voirs et de nombreux titres sont à venir. »

Publié le jeudi 26 février 2026 à 17:37

