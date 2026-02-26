Actuellement dans une période un peu creuse, comme il l’a lui‐même reconnu après sa défaite face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Jannik Sinner n’a pas pu éviter certaines critiques.

Sa défaite face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, même face au meilleur joueur de l’his­toire, a suscité certaines inter­ro­ga­tions que certains experts ont rejeté en bloc.

C’est notam­ment le cas de Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, qui a tenu à prendre la défense du joueur italien en préci­sant même son nombre de titres du Grand Chelem. Et le tech­ni­cien améri­cain voit grand sachant que Jannik en a déjà remporté quatre.

Many people thro­wing splin­ters at Sinner. Everybody has to take a deep breath. To say he will not win one more Slam they are right and wrong. The Italian Flamethrower will win more than 12 more.The Red Rocket has fuel in the pocket and many titles are on the docket.@janniksin… — Rick Macci (@RickMacci) February 25, 2026

« Beaucoup de gens critiquent Sinner. Tout le monde doit prendre une grande respi­ra­tion. Dire qu’il ne rempor­tera plus aucun Grand Chelem est à la fois vrai et faux. Le « lance‐flammes italien » en rempor­tera plus de 12 autres. La « fusée rouge » a encore du carbu­rant dans ses réser­voirs et de nombreux titres sont à venir. »