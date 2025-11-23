AccueilATPRick Macci désigne le futur membre du nouveau Big 3 aux côtés...
ATP

Rick Macci désigne le futur membre du nouveau Big 3 aux côtés d’Alcaraz et Sinner : « C’est un vrai talent. Il coche toutes les cases »

Thomas S
Par Thomas S

-

691

Alors que les avis divergent à propos du joueur qui réus­sira à se hisser au niveau de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rick Macci, mentor des soeurs Williams, a estimé que le Brésilien Joao Fonseca était celui qui cochait toutes les cases. 

« Fonseca est un vrai talent. Il coche toutes les cases : c’est un joueur poly­va­lent et promet­teur, doté d’une puis­sance offen­sive remar­quable depuis trois ans. Contrairement à d’autres, il n’a pas de rancœur liée à Sinner ou Alcaraz, et il ne tardera pas à s’imposer et à former un trio de choc », a déclaré le célèbre entraî­neur améri­cain dans des propos rapportés par Tennis365.

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 16:16

Article précédent
Nadal dévoile le plus beau point de sa carrière à Roland‐Garros, et ce n’est pas contre Federer ou Djokovic
Article suivant
Patrick Mouratoglou : « Quand Nadal est arrivé sur le circuit, Roger Federer était le meilleur joueur du monde, mais Rafa était le meilleur des deux. À cause de plusieurs choses »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.