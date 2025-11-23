Alors que les avis divergent à propos du joueur qui réus­sira à se hisser au niveau de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rick Macci, mentor des soeurs Williams, a estimé que le Brésilien Joao Fonseca était celui qui cochait toutes les cases.

« Fonseca est un vrai talent. Il coche toutes les cases : c’est un joueur poly­va­lent et promet­teur, doté d’une puis­sance offen­sive remar­quable depuis trois ans. Contrairement à d’autres, il n’a pas de rancœur liée à Sinner ou Alcaraz, et il ne tardera pas à s’imposer et à former un trio de choc », a déclaré le célèbre entraî­neur améri­cain dans des propos rapportés par Tennis365.