Alors que les avis divergent à propos du joueur qui réussira à se hisser au niveau de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rick Macci, mentor des soeurs Williams, a estimé que le Brésilien Joao Fonseca était celui qui cochait toutes les cases.
« Fonseca est un vrai talent. Il coche toutes les cases : c’est un joueur polyvalent et prometteur, doté d’une puissance offensive remarquable depuis trois ans. Contrairement à d’autres, il n’a pas de rancœur liée à Sinner ou Alcaraz, et il ne tardera pas à s’imposer et à former un trio de choc », a déclaré le célèbre entraîneur américain dans des propos rapportés par Tennis365.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 16:16