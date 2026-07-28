Le retour, plus ou moins proche, de Carlos Alcaraz à la compétition, toujours en convalescence après sa blessure au poignet, continue de faire réagir les suiveurs du circuit.
En effet, le célèbre coach américain Rick Macci s’est récemment exprimé à son sujet sur X :
« Carlos est un artiste de Broadway avec une raquette à la main. C’est un véritable condensé de moments forts à lui tout seul, capable de sortir le coup parfait au moment voulu, puis de sourire. Partout où il joue, les ventes de billets explosent avec la même fulgurance que son coup droit à 177 km/h. Le magicien espagnol, même à un si jeune âge, a déjà atteint un niveau de tennis avec toute la panoplie de qualités et de subtilités que ce sport n’avait encore jamais connu. La valeur de divertissement de ce joueur aux frappes explosives est précisément ce que le public adore : il se déplace comme un guépard heureux libéré de sa cage et, surtout, il a répondu présent sur les plus grandes scènes. »
Des louanges qui feront patienter ses plus grands fans, impatients de le retrouver sur un court de tennis.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 12:24