Le retour, plus ou moins proche, de Carlos Alcaraz à la compé­ti­tion, toujours en conva­les­cence après sa bles­sure au poignet, continue de faire réagir les suiveurs du circuit.

En effet, le célèbre coach améri­cain Rick Macci s’est récem­ment exprimé à son sujet sur X :

Carlos is a Broadway performer with a racquet in his hand. He is a human high­light reel who will dial then smile. Wherever he plays ticket sales explode like his 110 mph fore­hand. The Spanish Magician even at a young age has brought a level of tennis with all the bells and… — Rick Macci (@RickMacci) July 28, 2026

« Carlos est un artiste de Broadway avec une raquette à la main. C’est un véri­table condensé de moments forts à lui tout seul, capable de sortir le coup parfait au moment voulu, puis de sourire. Partout où il joue, les ventes de billets explosent avec la même fulgu­rance que son coup droit à 177 km/h. Le magi­cien espa­gnol, même à un si jeune âge, a déjà atteint un niveau de tennis avec toute la pano­plie de qualités et de subti­lités que ce sport n’avait encore jamais connu. La valeur de diver­tis­se­ment de ce joueur aux frappes explo­sives est préci­sé­ment ce que le public adore : il se déplace comme un guépard heureux libéré de sa cage et, surtout, il a répondu présent sur les plus grandes scènes. »

Des louanges qui feront patienter ses plus grands fans, impa­tients de le retrouver sur un court de tennis.