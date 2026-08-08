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Rick Macci en rajoute une couche sur Sinner : « La grande inconnue concer­nant Jannik reste cepen­dant sa capa­cité à se reposer et à récu­pérer, un aspect parfois diffi­cile à comprendre »

Par
Antoine Touchard
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L’un des entraî­neurs et forma­teurs les plus emblé­ma­tiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux.

Ce matin encore, l’ancien entraî­neur des sœurs Williams a publié un message consacré à Jannik Sinner.

S’il consi­dère l’Italien comme une véri­table machine, allant jusqu’à comparer ses dépla­ce­ments sur le court à ceux d’une Lamborghini, Macci s’interroge néan­moins sur un point précis : sa capa­cité à se reposer et à récu­pérer suffisamment.

Un aspect qui reste selon lui une inconnue et qui pour­rait avoir son impor­tance sur le physique et la longé­vité de Sinner au plus haut niveau.

« Sinner couvre le court comme une Lamborghini italienne, avec des accé­lé­ra­tions et des frei­nages d’une violence impres­sion­nante. Du fond du court, il envoie des missiles et décoche ses frappes à une vitesse folle.bSon jeu est à toute épreuve grâce à sa force mentale, et c’est ce qui fait de la « Red Rocket » un joueur unique en son genre. S’il est épargné par les bles­sures, il pour­rait réécrire l’histoire du tennis. La grande inconnue concer­nant Jannik reste cepen­dant sa capa­cité à se reposer et à récu­pérer, un aspect parfois diffi­cile à comprendre » a déclaré Rick Macci sur X. 

Publié le samedi 8 août 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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