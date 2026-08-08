L’un des entraîneurs et formateurs les plus emblématiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre particulièrement actif sur les réseaux sociaux.
Ce matin encore, l’ancien entraîneur des sœurs Williams a publié un message consacré à Jannik Sinner.
S’il considère l’Italien comme une véritable machine, allant jusqu’à comparer ses déplacements sur le court à ceux d’une Lamborghini, Macci s’interroge néanmoins sur un point précis : sa capacité à se reposer et à récupérer suffisamment.
Un aspect qui reste selon lui une inconnue et qui pourrait avoir son importance sur le physique et la longévité de Sinner au plus haut niveau.
« Sinner couvre le court comme une Lamborghini italienne, avec des accélérations et des freinages d’une violence impressionnante. Du fond du court, il envoie des missiles et décoche ses frappes à une vitesse folle.bSon jeu est à toute épreuve grâce à sa force mentale, et c’est ce qui fait de la « Red Rocket » un joueur unique en son genre. S’il est épargné par les blessures, il pourrait réécrire l’histoire du tennis. La grande inconnue concernant Jannik reste cependant sa capacité à se reposer et à récupérer, un aspect parfois difficile à comprendre » a déclaré Rick Macci sur X.
Publié le samedi 8 août 2026 à 09:11