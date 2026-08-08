L’un des entraî­neurs et forma­teurs les plus emblé­ma­tiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux.

Ce matin encore, l’ancien entraî­neur des sœurs Williams a publié un message consacré à Jannik Sinner.

S’il consi­dère l’Italien comme une véri­table machine, allant jusqu’à comparer ses dépla­ce­ments sur le court à ceux d’une Lamborghini, Macci s’interroge néan­moins sur un point précis : sa capa­cité à se reposer et à récu­pérer suffisamment.

Un aspect qui reste selon lui une inconnue et qui pour­rait avoir son impor­tance sur le physique et la longé­vité de Sinner au plus haut niveau.

Sinner covers the court like an Italian Lamborghini with violent stops and starts and off the ground he fires flames and darts. His game is bullet­proof because of his mind and that is why the Red Rocket is one of a kind. Barring injury he can rewrite tennis history but the… — Rick Macci (@RickMacci) August 8, 2026

« Sinner couvre le court comme une Lamborghini italienne, avec des accé­lé­ra­tions et des frei­nages d’une violence impres­sion­nante. Du fond du court, il envoie des missiles et décoche ses frappes à une vitesse folle.bSon jeu est à toute épreuve grâce à sa force mentale, et c’est ce qui fait de la « Red Rocket » un joueur unique en son genre. S’il est épargné par les bles­sures, il pour­rait réécrire l’histoire du tennis. La grande inconnue concer­nant Jannik reste cepen­dant sa capa­cité à se reposer et à récu­pérer, un aspect parfois diffi­cile à comprendre » a déclaré Rick Macci sur X.