Rick Macci explique pour­quoi Carlos Alcaraz est « la meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces cinq dernières années »

Par Thomas S

Ancien coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova, de Jennifer Capriati ou encore d’Andy Roddick, Rick Macci possède l’un des CV les plus impres­sion­nants des entrai­neurs de tennis.

Désormais retraité du circuit profes­sionnel et direc­teur de son académie, le tech­ni­cien améri­cain n’hé­site jamais à envoyer des piques, comme récem­ment en direc­tion de Patrick Mouratoglou, ou, au contraire, à encenser ses joueurs préférés comme Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

À propos de ce dernier, fraî­che­ment sacré à l’Open d’Australie, Macci a tenu à rappeler à quel point l’Espagnol avait fait du bien au tennis, grâce notam­ment au plaisir qu’il prend sur le court. 

« Carlos est la meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces cinq dernières années. Son sourire, son jeu complet, son style unique ont changé la façon dont ce sport est enseigné et nous rappellent que c’est avant tout un jeu, et que les jeux doivent être amusants. »

Publié le dimanche 8 février 2026 à 18:15

