Alors que de nombreux parallèles sont déjà dressés entre le Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) et le nouveau duo ultra‐dominant du tennis mondial composé de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rick Macci a appelé à la prudence.
L’ancien entraîneur des sœurs Williams estime qu’il est encore bien trop tôt pour établir une telle comparaison.
Fed Rafa and Joker changed history. Sinner and Alcaraz careers are still a mystery. We will have a better idea by 2034 if they entered that BIG 3 door. @carlosalcaraz @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) January 3, 2026
« Federer, Nadal et Djokovic ont changé l’histoire. Les carrières de Sinner et Alcaraz restent encore un mystère. Nous en saurons davantage d’ici 2034 s’ils ont réussi à passer la porte du Big 3 », a écrit l’ancien formateur des soeurs Williams.
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 11:55