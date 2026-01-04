AccueilATPRick Macci : "Federer, Nadal et Djokovic ont changé l'histoire, alors que...
Rick Macci : « Federer, Nadal et Djokovic ont changé l’his­toire, alors que les carrières de Sinner et Alcaraz restent encore un mystère. Nous en saurons davan­tage d’ici 2034 »

Alors que de nombreux paral­lèles sont déjà dressés entre le Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) et le nouveau duo ultra‐dominant du tennis mondial composé de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rick Macci a appelé à la prudence. 

L’ancien entraî­neur des sœurs Williams estime qu’il est encore bien trop tôt pour établir une telle comparaison.

« Federer, Nadal et Djokovic ont changé l’his­toire. Les carrières de Sinner et Alcaraz restent encore un mystère. Nous en saurons davan­tage d’ici 2034 s’ils ont réussi à passer la porte du Big 3 », a écrit l’an­cien forma­teur des soeurs Williams.

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 11:55

