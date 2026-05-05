Connu pour avoir entraîné pas moins de cinq numéro 1 mondiaux : Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams et Venus Williams, Rick Macci, aujourd’hui à la retraite même s’il reste très impliqué au sein de son académie, reste un observateur très assidu du circuit.
L’Américain, qui est, entre autres, un grand fan de Novak Djokovic, a récemment expliqué les raisons pour lesquelles le Serbe possédait le meilleur revers à une main de tous les temps. Le tout dans son style si caractéristique.
Novak has the best two hander of all time. Many unreal double barrel shotguns but when you look deep under the hood at the rest this is why the Joker is by far the best. Biomechanically uses the pull/push stroke which is silky smooth and not a poke.. Range of motion of the rubber…— Rick Macci (@RickMacci) May 5, 2026
« Novak possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. Il existe bien sûr de nombreux revers à deux mains exceptionnels, mais quand on examine de près les autres joueurs, on comprend pourquoi le Joker est de loin le meilleur. D’un point de vue biomécanique, il utilise un mouvement de traction‐poussée d’une fluidité incroyable, loin d’un simple coup de coude. L’amplitude de mouvement de l’homme élastique pour improviser est la meilleure. Et surtout, il a su sortir ce revers de sniper serbe en un clin d’œil lors des tournois du Grand Chelem, et c’est pourquoi le Joker possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 15:08