Connu pour avoir entraîné pas moins de cinq numéro 1 mondiaux : Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams et Venus Williams, Rick Macci, aujourd’hui à la retraite même s’il reste très impliqué au sein de son académie, reste un obser­va­teur très assidu du circuit.

L’Américain, qui est, entre autres, un grand fan de Novak Djokovic, a récem­ment expliqué les raisons pour lesquelles le Serbe possé­dait le meilleur revers à une main de tous les temps. Le tout dans son style si caractéristique.

Novak has the best two hander of all time. Many unreal double barrel shot­guns but when you look deep under the hood at the rest this is why the Joker is by far the best. Biomechanically uses the pull/push stroke which is silky smooth and not a poke.. Range of motion of the rubber… — Rick Macci (@RickMacci) May 5, 2026

« Novak possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. Il existe bien sûr de nombreux revers à deux mains excep­tion­nels, mais quand on examine de près les autres joueurs, on comprend pour­quoi le Joker est de loin le meilleur. D’un point de vue biomé­ca­nique, il utilise un mouve­ment de traction‐poussée d’une flui­dité incroyable, loin d’un simple coup de coude. L’amplitude de mouve­ment de l’homme élas­tique pour impro­viser est la meilleure. Et surtout, il a su sortir ce revers de sniper serbe en un clin d’œil lors des tour­nois du Grand Chelem, et c’est pour­quoi le Joker possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. »