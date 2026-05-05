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Rick Macci : « Il existe de nombreux revers à deux mains excep­tion­nels mais celui de Djokovic est le meilleur de tous les temps. Voici pourquoi… »

Par
Thomas S
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Connu pour avoir entraîné pas moins de cinq numéro 1 mondiaux : Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams et Venus Williams, Rick Macci, aujourd’hui à la retraite même s’il reste très impliqué au sein de son académie, reste un obser­va­teur très assidu du circuit.

L’Américain, qui est, entre autres, un grand fan de Novak Djokovic, a récem­ment expliqué les raisons pour lesquelles le Serbe possé­dait le meilleur revers à une main de tous les temps. Le tout dans son style si caractéristique. 

« Novak possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. Il existe bien sûr de nombreux revers à deux mains excep­tion­nels, mais quand on examine de près les autres joueurs, on comprend pour­quoi le Joker est de loin le meilleur. D’un point de vue biomé­ca­nique, il utilise un mouve­ment de traction‐poussée d’une flui­dité incroyable, loin d’un simple coup de coude. L’amplitude de mouve­ment de l’homme élas­tique pour impro­viser est la meilleure. Et surtout, il a su sortir ce revers de sniper serbe en un clin d’œil lors des tour­nois du Grand Chelem, et c’est pour­quoi le Joker possède le meilleur revers à deux mains de tous les temps. »

Publié le mardi 5 mai 2026 à 15:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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