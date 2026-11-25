C’était la grande nouvelle de ce mardi 24 novembre : Jannik Sinner est passé sur le billard. L’opération consti­tuait la dernière option pour l’Italien, qui souffre d’une bles­sure au genou l’éloignant des courts depuis la fin de Wimbledon.

Comme à son habi­tude, l’entraîneur améri­cain Rick Macci a commenté l’actualité du tennis sur son compte X. Si cette inter­ven­tion chirur­gi­cale ne semble pas l’inquiéter outre mesure, l’Américain s’interroge néan­moins sur les consé­quences qu’elle pour­rait avoir sur la qualité de dépla­ce­ment de Sinner, l’un des prin­ci­paux atouts de son jeu. Un aspect qu’il sera parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant de suivre lors de son retour à la compétition.

Sinner did the right thing by going super slow mo and rehab. Surgery is always last option. A career is a mara­thon not a sprint even though in todays world Now is the answer but it cannot be with inju­ries. He will come back stronger and better. The X factor is his movement… — Rick Macci (@RickMacci) November 25, 2026

« Sinner a pris la bonne déci­sion en prenant vrai­ment son temps et en privi­lé­giant la réédu­ca­tion. La chirurgie doit toujours être la dernière option. Une carrière est un mara­thon, pas un sprint, même si, dans le monde d’aujourd’hui, on veut tout, tout de suite. Mais ce n’est pas possible lorsqu’il s’agit de bles­sures. Il reviendra plus fort et meilleur. Le facteur X sera sa capa­cité à se déplacer, car ses dépla­ce­ments sont une combi­naison explo­sive de mouve­ments saccadés, de glis­sades, de sauts, d’impulsions, de torsions, de chan­ge­ments de direc­tion et d’extensions pour aller cher­cher les balles. Cela affectera‐t‐il sa capa­cité unique à impro­viser et à faire parler son tennis ? Seul le temps nous le dira », a déclaré Rick Macci.