C’était la grande nouvelle de ce mardi 24 novembre : Jannik Sinner est passé sur le billard. L’opération constituait la dernière option pour l’Italien, qui souffre d’une blessure au genou l’éloignant des courts depuis la fin de Wimbledon.
Comme à son habitude, l’entraîneur américain Rick Macci a commenté l’actualité du tennis sur son compte X. Si cette intervention chirurgicale ne semble pas l’inquiéter outre mesure, l’Américain s’interroge néanmoins sur les conséquences qu’elle pourrait avoir sur la qualité de déplacement de Sinner, l’un des principaux atouts de son jeu. Un aspect qu’il sera particulièrement intéressant de suivre lors de son retour à la compétition.
« Sinner a pris la bonne décision en prenant vraiment son temps et en privilégiant la rééducation. La chirurgie doit toujours être la dernière option. Une carrière est un marathon, pas un sprint, même si, dans le monde d’aujourd’hui, on veut tout, tout de suite. Mais ce n’est pas possible lorsqu’il s’agit de blessures. Il reviendra plus fort et meilleur. Le facteur X sera sa capacité à se déplacer, car ses déplacements sont une combinaison explosive de mouvements saccadés, de glissades, de sauts, d’impulsions, de torsions, de changements de direction et d’extensions pour aller chercher les balles. Cela affectera‐t‐il sa capacité unique à improviser et à faire parler son tennis ? Seul le temps nous le dira », a déclaré Rick Macci.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 10:48