S’il est un grand admi­ra­teur de Novak Djokovic, de son éthique de travail et de sa longé­vité, Rick Macci semble de plus en plus appré­cier le jeu de l’ac­tuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

Il faut bien recon­naître que ce dernier possède des atout indé­niables dans son jeu pour rester au sommet pendant encore long­temps, comme l’ex­plique juste­ment l’an­cien coach des soeurs Williams.

Sinner is here to stay. When you control the base­line and your on the rise fire­power stays rock solid for over an hour and throw in a mindset that loves the battle the Italian Flamethrower is hard to rattle. @janniksin