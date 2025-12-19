C’est au tour de l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, de donner son avis sur la sépa­ra­tion choc entre Carlos Alcaraz et son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.

The Alcaraz splits is not about tennis. The results speak for loud. Managing a career on / off the court for a gene­ra­tional talent is a slip­pery slope. Team Alcaraz flipped the script wrote the annual new contract and JCF did not accept. GAME SET MATCH BOTH. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) December 19, 2025

« La rupture entre Alcaraz et Juan Carlos Ferrero n’a rien à voir avec le tennis. Les résul­tats parlent d’eux‐mêmes. Gérer la carrière sur et hors du court d’un talent géné­ra­tionnel est un terrain glis­sant. L’équipe Alcaraz a renversé la situa­tion en rédi­geant un nouveau contrat annuel, mais Ferrero l’a refusé. »