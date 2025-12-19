AccueilATPRick Macci : "La rupture entre Alcaraz et Juan Carlos Ferrero n'a...
Rick Macci : « La rupture entre Alcaraz et Juan Carlos Ferrero n’a rien à voir avec le tennis. Gérer la carrière sur et hors du court d’un talent géné­ra­tionnel est un terrain glissant »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

C’est au tour de l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, de donner son avis sur la sépa­ra­tion choc entre Carlos Alcaraz et son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero. 

« La rupture entre Alcaraz et Juan Carlos Ferrero n’a rien à voir avec le tennis. Les résul­tats parlent d’eux‐mêmes. Gérer la carrière sur et hors du court d’un talent géné­ra­tionnel est un terrain glis­sant. L’équipe Alcaraz a renversé la situa­tion en rédi­geant un nouveau contrat annuel, mais Ferrero l’a refusé. »

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 15:52

