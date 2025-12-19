C’est au tour de l’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci, de donner son avis sur la séparation choc entre Carlos Alcaraz et son entraîneur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.
The Alcaraz splits is not about tennis. The results speak for loud. Managing a career on / off the court for a generational talent is a slippery slope. Team Alcaraz flipped the script wrote the annual new contract and JCF did not accept. GAME SET MATCH BOTH. @carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) December 19, 2025
« La rupture entre Alcaraz et Juan Carlos Ferrero n’a rien à voir avec le tennis. Les résultats parlent d’eux‐mêmes. Gérer la carrière sur et hors du court d’un talent générationnel est un terrain glissant. L’équipe Alcaraz a renversé la situation en rédigeant un nouveau contrat annuel, mais Ferrero l’a refusé. »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 15:52