S’il n’exerce plus sur le circuit profes­sionnel, le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, qui a coaché les soeurs Williams, Maria Sharapova, Jennfier Capriati ou encore Andy Roddick, continue de livrer quelques réflexions et analyses sur son compte Twitter.

Et à propos du meilleur coup droit de tous les temps chez les hommes, Rick n’a pas trop de doute sur l’iden­tité de l’heu­reux élu.

The best On The Rise Forehand ever on the ATP tour has a lot of conten­ders. But when you look at the overall consistent timing and Percision this is a easy Decision. Nobody deli­vered the mail and return to sender any Better than the great Roger Federer. @federerroger