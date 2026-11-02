Alors que la logique serait de dire que Ben Shelton a réalisé un gros coup en inté­grant dans son équipe Juan Carlos Ferrero, libre depuis sé sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, pense que l’ac­tuel 4e mondial aurait dû recruter un autre type de profil aux côtés de son père et coach, Bryan Shelton, pour corriger son prin­cipal point faible.

« Le recru­te­ment de Ferrero par Shelton ne chan­gera proba­ble­ment pas grand‐chose. D’un point de vue biomé­ca­nique, Ben est complè­te­ment décon­necté du sol lors de son revers et doit générer trop tôt la vitesse de la tête de raquette à partir de ses bras. Reprogrammer un coup de fond de court est une tout autre affaire que le service, en raison de la compo­sante gestuelle et de la mémoire muscu­laire profon­dé­ment ancrées depuis ses débuts en tant qu’enfant. Par consé­quent, son revers au fond de court et son retour de service consti­tuent un défaut infime mais crucial. Peut‐être qu’un biomé­ca­ni­cien adop­tant une toute nouvelle approche scien­ti­fique pour­rait remettre les pièces en place, en faisant en sorte que ce soit le corps qui pousse la raquette, et non l’inverse. Son revers fonc­tionne parce que, si l’on répète 100 millions de fois n’importe quel mouve­ment, on s’améliore, même si ce n’est peut‐être pas de manière opti­male. Mais il dispose de suffi­sam­ment d’autres atouts dans sa boîte à outils pour rester dange­reux ; cepen­dant, comme son revers manque de cohé­sion, il dispu­tera de nombreux matchs serrés qu’il devrait remporter plus facilement. »

Shelton hiring Ferrero will probably not move the needle. Big Ben biome­cha­ni­cally on the back­hand wing is discon­neted from the ground up and has to manu­fac­ture racquet head speed from the arms too soon.Rewiring a ground­stroke is a different animal than a serve because of the… — Rick Macci (@RickMacci) November 1, 2026

Reste à savoir si l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 parviendra à faire mentir le célèbre coach améri­cain en emme­nant Ben Shelton au sommet.