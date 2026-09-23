« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », écrivait il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin.
Après avoir répondu une première fois à l’entraîneur français, le formateur des soeurs Williams, Rick Macci, a semblé en remettre une couche sur le réseau social X.
People chirping about Carlos being too nice and needs to be more ruthless or whatever. This is so far off as they do not understand the makeup of greatness comes in many shapes and sizes. The Spanish Magician and one of his MAGICAL SUPERPOWER IS HUMILITY blended in with his…— Rick Macci (@RickMacci) September 23, 2026
« Les gens se plaignent que Carlos est trop gentil et qu’il devrait être plus impitoyable, ou je ne sais quoi. C’est complètement à côté de la plaque, car ils ne comprennent pas que la grandeur se présente sous bien des formes. Le magicien espagnol possède, parmi ses super‐pouvoirs, celui de l’humilité, qui se mêle à son talent. On ne change pas un don comme celui‐là. Il a remporté 7 tournois du Grand Chelem, battu plus de records que les Beatles et les Rolling Stones réunis, occupé la première place du classement et est la plus grande attraction de ce sport. Je pense qu’il détient la recette secrète, qu’il est le patron et qu’il a ce qu’il faut pour s’élever encore plus haut. »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 15:48