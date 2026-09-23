« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », écri­vait il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin.

Après avoir répondu une première fois à l’en­traî­neur fran­çais, le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a semblé en remettre une couche sur le réseau social X.

People chir­ping about Carlos being too nice and needs to be more ruth­less or whatever. This is so far off as they do not unders­tand the makeup of great­ness comes in many shapes and sizes. The Spanish Magician and one of his MAGICAL SUPERPOWER IS HUMILITY blended in with his… — Rick Macci (@RickMacci) September 23, 2026

« Les gens se plaignent que Carlos est trop gentil et qu’il devrait être plus impi­toyable, ou je ne sais quoi. C’est complè­te­ment à côté de la plaque, car ils ne comprennent pas que la gran­deur se présente sous bien des formes. Le magi­cien espa­gnol possède, parmi ses super‐pouvoirs, celui de l’hu­mi­lité, qui se mêle à son talent. On ne change pas un don comme celui‐là. Il a remporté 7 tour­nois du Grand Chelem, battu plus de records que les Beatles et les Rolling Stones réunis, occupé la première place du clas­se­ment et est la plus grande attrac­tion de ce sport. Je pense qu’il détient la recette secrète, qu’il est le patron et qu’il a ce qu’il faut pour s’élever encore plus haut. »