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Rick Macci : « Les gens qui disent que Carlos Alcaraz est trop gentil et qu’il devrait être plus impi­toyable sont complè­te­ment à côté de la plaque »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », écri­vait il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin. 

Après avoir répondu une première fois à l’en­traî­neur fran­çais, le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a semblé en remettre une couche sur le réseau social X. 

« Les gens se plaignent que Carlos est trop gentil et qu’il devrait être plus impi­toyable, ou je ne sais quoi. C’est complè­te­ment à côté de la plaque, car ils ne comprennent pas que la gran­deur se présente sous bien des formes. Le magi­cien espa­gnol possède, parmi ses super‐pouvoirs, celui de l’hu­mi­lité, qui se mêle à son talent. On ne change pas un don comme celui‐là. Il a remporté 7 tour­nois du Grand Chelem, battu plus de records que les Beatles et les Rolling Stones réunis, occupé la première place du clas­se­ment et est la plus grande attrac­tion de ce sport. Je pense qu’il détient la recette secrète, qu’il est le patron et qu’il a ce qu’il faut pour s’élever encore plus haut. »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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