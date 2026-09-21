Rick Macci n’en finit plus de partager ses analyses sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte X.
Très actif ces derniers jours, l’Américain a cette fois tenu à mettre Alexander Zverev en garde en vue de la saison 2027. Selon lui, c’est lorsque Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront de nouveau pleinement opérationnels qu’il sera réellement possible de mesurer les progrès de l’Allemand.
Pour Macci, si Zverev parvient à rivaliser et surtout à battre les deux hommes au sommet de leur forme, alors le circuit pourrait peut‐être entrer dans une nouvelle ère avec un véritable « Big Three ».
« On saura vraiment à quel point Zverev a progressé en 2027 lorsque Sinner et Alcaraz seront pleinement opérationnels et prêts à en découdre. S’il parvient à battre les deux, au vu et au su de tout le monde, alors peut‐être qu’on pourra parler d’un véritable Big Three. » a déclaré le coach.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 08:46