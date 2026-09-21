Rick Macci n’en finit plus de partager ses analyses sur les réseaux sociaux, et notam­ment sur son compte X.

Très actif ces derniers jours, l’Américain a cette fois tenu à mettre Alexander Zverev en garde en vue de la saison 2027. Selon lui, c’est lorsque Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront de nouveau plei­ne­ment opéra­tion­nels qu’il sera réel­le­ment possible de mesurer les progrès de l’Allemand.

Pour Macci, si Zverev parvient à riva­liser et surtout à battre les deux hommes au sommet de leur forme, alors le circuit pour­rait peut‐être entrer dans une nouvelle ère avec un véri­table « Big Three ».

You will know how much Zverev improved overall in 2027 when Sinner and Alcaraz are locked loaded and ready to launch. If he beats both for every­body to See then maybe we have a BIG THREE. @carlosalcaraz @janniksin @atptour — Rick Macci (@RickMacci) September 21, 2026

« On saura vrai­ment à quel point Zverev a progressé en 2027 lorsque Sinner et Alcaraz seront plei­ne­ment opéra­tion­nels et prêts à en découdre. S’il parvient à battre les deux, au vu et au su de tout le monde, alors peut‐être qu’on pourra parler d’un véri­table Big Three. » a déclaré le coach.