Rick Macci, ancien forma­teur des soeurs Williams, multi­plie les analyses alliant exper­tise et humour sur Twitter (ou plutôt X). L’entraîneur améri­cain a réagi à l’an­nonce de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, annoncée ce samedi à la surprise générale.

Was asked if Andy Murray coaching the Joker will make a diffe­rence in his game next year. A different voice is always good. A different set of eyes is always good. But who can help him the most is Mr. MIRROR. @DjokerNole