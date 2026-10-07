Rick Macci ne tarde jamais à réagir à l’actualité du tennis sur son compte Twitter, et il n’a pas dérogé à la règle ce mercredi après le titre remporté par Carlos Alcaraz à Tokyo, lui qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau après une longue coupure entre avril et l’US Open.
L’entraîneur américain a expliqué que, selon lui, ce retour au premier plan constituait peut‐être la chose la plus impressionnante réalisée par l’Espagnol depuis le début de sa carrière, compte tenu de la difficulté à retrouver immédiatement un tel niveau après plusieurs mois d’absence.
« Ce qu’Alcaraz a réussi après 139 jours d’absence, en revenant à New York avec un niveau incroyable puis en s’imposant maintenant à Tokyo, est, croyez‐le ou non, encore plus impressionnant que tout ce qu’il avait accompli jusque-là.Physiquement comme mentalement, une longue période d’inactivité laisse des traces. Retrouver ces marges infimes, les sensations et la manière de gérer les moments importants demande du temps » a déclaré l’Américain.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 17:51