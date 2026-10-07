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Rick Macci perd la tête : « Ce qu’Alcaraz a réussi après 139 jours d’absence, en reve­nant à New York avec un niveau incroyable puis en s’imposant main­te­nant à Tokyo, est, croyez‐le ou non, encore plus impres­sion­nant que tout ce qu’il avait accompli jusque‐là »

Par
Antoine Trupiano
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Rick Macci ne tarde jamais à réagir à l’actualité du tennis sur son compte Twitter, et il n’a pas dérogé à la règle ce mercredi après le titre remporté par Carlos Alcaraz à Tokyo, lui qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau après une longue coupure entre avril et l’US Open.

L’entraîneur améri­cain a expliqué que, selon lui, ce retour au premier plan consti­tuait peut‐être la chose la plus impres­sion­nante réalisée par l’Espagnol depuis le début de sa carrière, compte tenu de la diffi­culté à retrouver immé­dia­te­ment un tel niveau après plusieurs mois d’absence.

« Ce qu’Alcaraz a réussi après 139 jours d’absence, en reve­nant à New York avec un niveau incroyable puis en s’imposant main­te­nant à Tokyo, est, croyez‐le ou non, encore plus impres­sion­nant que tout ce qu’il avait accompli jusque-là.Physiquement comme menta­le­ment, une longue période d’inactivité laisse des traces. Retrouver ces marges infimes, les sensa­tions et la manière de gérer les moments impor­tants demande du temps » a déclaré l’Américain.

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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