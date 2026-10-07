Rick Macci ne tarde jamais à réagir à l’actualité du tennis sur son compte Twitter, et il n’a pas dérogé à la règle ce mercredi après le titre remporté par Carlos Alcaraz à Tokyo, lui qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau après une longue coupure entre avril et l’US Open.

L’entraîneur améri­cain a expliqué que, selon lui, ce retour au premier plan consti­tuait peut‐être la chose la plus impres­sion­nante réalisée par l’Espagnol depuis le début de sa carrière, compte tenu de la diffi­culté à retrouver immé­dia­te­ment un tel niveau après plusieurs mois d’absence.

What Alcaraz has done after 139 days on the side­lines and diving into New york with an unreal effort and now winning in Tokyo is believe it or not more brea­th­ta­king than what he has accom­pli­shed so far. Physically and mentally inac­ti­vity takes it toll and those razor thin margins… — Rick Macci (@RickMacci) October 6, 2026

« Ce qu’Alcaraz a réussi après 139 jours d’absence, en reve­nant à New York avec un niveau incroyable puis en s’imposant main­te­nant à Tokyo, est, croyez‐le ou non, encore plus impres­sion­nant que tout ce qu’il avait accompli jusque-là.Physiquement comme menta­le­ment, une longue période d’inactivité laisse des traces. Retrouver ces marges infimes, les sensa­tions et la manière de gérer les moments impor­tants demande du temps » a déclaré l’Américain.