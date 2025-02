Alors que la plupart des réac­tions sont néga­tives à propos de la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à accord avec l’Agence Mondiale Antidopage, le célèbre entraî­neur améri­cain, Rick Macci, a décidé de prendre le contre‐pied de tout le monde.

Selon lui, les médias réclament un coupable alors que le numéro 1 mondial n’a rien fait.

It is Not 1 size fits all. No matter what Sinner received as a ban players and media will chirp and burp. Not enough. Not fair Not at all. Not right. Not a nego­tia­tion. Not now. My take has always been the same. NOT HIS FAULT. @janniksin