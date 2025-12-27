Très attentif à la situation du circuit, Rick Macci n’est jamais avare pour commenter l’actualité tennistique. Dans des propos relayés par Championnat, l’ancien entraîneur des sœurs Williams a fait l’éloge de Carlos Alcaraz. Pour l’Américain, le sextuple champion en Grand Chelem est tout simplement le meilleur de l’histoire pour son âge.
« Pour son âge, le magicien espagnol est le meilleur joueur de l’histoire à avoir jamais tenu une raquette, et cela est incontestable : il est vraiment si grand parce qu’il a porté tout le poids de la responsabilité sur ses épaules. Chaque joueur a son identité propre. Carlos joue au tennis comme personne d’autre, et comme personne d’autre. Il frappe fort, il envoie, il pose, et il transperce le court. Il slice, il lifte, il envoie, et il raccourcit. Il déstabilise, il fait trembler ses adversaires, et il conclut le travail. Il sourit, il court des kilomètres, il envoie des coups de maître, et finalement, il remporte un Grand Chelem ».
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 18:44