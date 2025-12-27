AccueilATPRick Macci : "Pour son âge, Alcaraz est le meilleur joueur de...
Rick Macci : « Pour son âge, Alcaraz est le meilleur joueur de l’his­toire à avoir jamais tenu une raquette »

Par Jean Muller

Très attentif à la situa­tion du circuit, Rick Macci n’est jamais avare pour commenter l’ac­tua­lité tennis­tique. Dans des propos relayés par Championnat, l’an­cien entraî­neur des sœurs Williams a fait l’éloge de Carlos Alcaraz. Pour l’Américain, le sextuple cham­pion en Grand Chelem est tout simple­ment le meilleur de l’his­toire pour son âge. 

« Pour son âge, le magi­cien espa­gnol est le meilleur joueur de l’his­toire à avoir jamais tenu une raquette, et cela est incon­tes­table : il est vrai­ment si grand parce qu’il a porté tout le poids de la respon­sa­bi­lité sur ses épaules. Chaque joueur a son iden­tité propre. Carlos joue au tennis comme personne d’autre, et comme personne d’autre. Il frappe fort, il envoie, il pose, et il trans­perce le court. Il slice, il lifte, il envoie, et il raccourcit. Il désta­bi­lise, il fait trem­bler ses adver­saires, et il conclut le travail. Il sourit, il court des kilo­mètres, il envoie des coups de maître, et fina­le­ment, il remporte un Grand Chelem ».

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 18:44

