Rick Macci est l’un des entraî­neurs les plus emblé­ma­tiques du tennis améri­cain. Réputé pour avoir contribué à la forma­tion de Venus et Serena Williams, il a été intro­nisé au Hall of Fame et continue de suivre avec atten­tion l’évo­lu­tion du circuit. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage régu­liè­re­ment ses analyses sur l’ac­tua­lité du tennis.

Cette fois, c’est la bles­sure au poignet de Carlos Alcaraz qui retient son atten­tion. Selon lui, cette arti­cu­la­tion est l’une des pièces maîtresses du jeu si spec­ta­cu­laire de l’Espagnol. Macci estime que les prochains mois seront déter­mi­nants et permet­tront de savoir si le quadruple vain­queur en Grand Chelem est en mesure de retrouver le niveau excep­tionnel qui l’a conduit au sommet du tennis mondial.

Carlos and what we see the next few months will give us a blue­print or roadmap about the wrist. He is a different animal. A high octane high flying act the sport has never ever seen. He is a fusion of many greats that has produced a level of pinball tennis and impro­vi­sing skills… — Rick Macci (@RickMacci) July 19, 2026

« Ce que nous verrons de lui au cours des prochains mois, nous donne­ront une véri­table feuille de route sur l’évo­lu­tion de son poignet.C’est un joueur à part. Un phéno­mène explosif, spec­ta­cu­laire, comme le tennis n’en a encore jamais connu. Il est la fusion de plusieurs des plus grands cham­pions, ce qui lui permet de produire un tennis d’une créa­ti­vité et d’une capa­cité d’im­pro­vi­sa­tion tout simple­ment inégalées.Son poignet est constam­ment solli­cité : il se tord, pivote, s’abaisse, se relève et travaille dans toutes les direc­tions. Il ne chan­gera pas sa manière de jouer, car c’est dans son ADN. C’est son super­pou­voir à chaque instant.Il ne joue pas sans peur par défi ou par provo­ca­tion : c’est simple­ment sa nature. Et c’est préci­sé­ment pour cette raison que le « magi­cien espa­gnol » est en train de se diriger vers des sommets réservés à une poignée d’élus » a déclaré Rick Macci.