Rick Macci est l’un des entraîneurs les plus emblématiques du tennis américain. Réputé pour avoir contribué à la formation de Venus et Serena Williams, il a été intronisé au Hall of Fame et continue de suivre avec attention l’évolution du circuit. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage régulièrement ses analyses sur l’actualité du tennis.
Cette fois, c’est la blessure au poignet de Carlos Alcaraz qui retient son attention. Selon lui, cette articulation est l’une des pièces maîtresses du jeu si spectaculaire de l’Espagnol. Macci estime que les prochains mois seront déterminants et permettront de savoir si le quadruple vainqueur en Grand Chelem est en mesure de retrouver le niveau exceptionnel qui l’a conduit au sommet du tennis mondial.
« Ce que nous verrons de lui au cours des prochains mois, nous donneront une véritable feuille de route sur l’évolution de son poignet.C’est un joueur à part. Un phénomène explosif, spectaculaire, comme le tennis n’en a encore jamais connu. Il est la fusion de plusieurs des plus grands champions, ce qui lui permet de produire un tennis d’une créativité et d’une capacité d’improvisation tout simplement inégalées.Son poignet est constamment sollicité : il se tord, pivote, s’abaisse, se relève et travaille dans toutes les directions. Il ne changera pas sa manière de jouer, car c’est dans son ADN. C’est son superpouvoir à chaque instant.Il ne joue pas sans peur par défi ou par provocation : c’est simplement sa nature. Et c’est précisément pour cette raison que le « magicien espagnol » est en train de se diriger vers des sommets réservés à une poignée d’élus » a déclaré Rick Macci.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 11:12