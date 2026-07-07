Connu pour avoir entraîné les soeurs Williams et les avoir emmener au plus haut niveau au côté du père, Richard Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il a été inter­rogé sur l’un de ses joueurs préférés du circuit : Carlos Alcaraz.

Invité à s’ex­primer sur la bles­sure au poignet de l’Espagnol, absent depuis le 14 avril dernier et dont le retour n’a toujours pas été programmé, le coach améri­cain s’est montré très prudent, expli­quant qu’on sera fixé une fois que le septuple vain­queur du tournoi aura fait son retour sur les courts.

« Je trouve que c’est judi­cieux de sa part de jouer la carte du long terme. C’est un compé­ti­teur excep­tionnel, et personne n’a sans doute plus envie de jouer que lui. Il suit les conseils qu’on lui a donnés. Et il est si jeune. Il a déjà marqué l’histoire, il a sept titres du Grand Chelem à son actif. Il fait le bon choix en jouant la carte de la patience. Mais je ne pense pas que nous connaî­trons la réponse concer­nant son poignet avant qu’il ne revienne et ne recom­mence à jouer. Est‐ce que ça va refaire surface ? Ou est‐ce que ça fera [encore] partie de l’histoire ? On ne saura vrai­ment pas l’ampleur exacte de ce qui s’est passé. Mais je pense qu’il fait de son mieux, il fait preuve de prudence. On saura comment tout cela évolue lorsqu’il recom­men­cera à jouer. »