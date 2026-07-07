Connu pour avoir entraîné les soeurs Williams et les avoir emmener au plus haut niveau au côté du père, Richard Williams, Rick Macci a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle il a été interrogé sur l’un de ses joueurs préférés du circuit : Carlos Alcaraz.
Invité à s’exprimer sur la blessure au poignet de l’Espagnol, absent depuis le 14 avril dernier et dont le retour n’a toujours pas été programmé, le coach américain s’est montré très prudent, expliquant qu’on sera fixé une fois que le septuple vainqueur du tournoi aura fait son retour sur les courts.
« Je trouve que c’est judicieux de sa part de jouer la carte du long terme. C’est un compétiteur exceptionnel, et personne n’a sans doute plus envie de jouer que lui. Il suit les conseils qu’on lui a donnés. Et il est si jeune. Il a déjà marqué l’histoire, il a sept titres du Grand Chelem à son actif. Il fait le bon choix en jouant la carte de la patience. Mais je ne pense pas que nous connaîtrons la réponse concernant son poignet avant qu’il ne revienne et ne recommence à jouer. Est‐ce que ça va refaire surface ? Ou est‐ce que ça fera [encore] partie de l’histoire ? On ne saura vraiment pas l’ampleur exacte de ce qui s’est passé. Mais je pense qu’il fait de son mieux, il fait preuve de prudence. On saura comment tout cela évolue lorsqu’il recommencera à jouer. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 18:08