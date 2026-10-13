Rick Macci possède l’art du contre‐pied.

Alors que l’im­mense majo­rité des spécia­listes et obser­va­teurs estiment que Carlos Alcaraz parti­cipe à trop d’ex­hi­bi­tions, ce qui peut paraître contra­dic­toire avec ses nombreuses plaintes au sujet du calen­drier, l’an­cien mentor des soeurs Williams a décidé de faire un peu de la provoc en expli­quant que ce type de format était idéal pour lui.

Alcaraz is right on track for 2027. Winning/losing feeling those moments of a match with the balls/the bounces the highs and lows. Playing exhi­bi­tions which is great to build confi­dence and shot expe­rie­men­ta­tion and shot tole­rance. By January the serve will be back on track but the key for the Spanish Magician to a Slam number eight victory is to stay healthy and injury free.@carlosalcaraz @Nike @atptour — Rick Macci (@RickMacci) October 13, 2026

« Alcaraz est en bonne voie pour 2027. Il vit plei­ne­ment ces moments de match, qu’il s’agisse des balles, des rebonds, des hauts et des bas. Il parti­cipe à des matchs d’exhibition, ce qui est idéal pour renforcer sa confiance, tester de nouveaux coups et améliorer sa tolé­rance face aux coups. D’ici janvier, son service sera de nouveau au point, mais pour que le « magi­cien espa­gnol » remporte son huitième titre du Grand Chelem, il devra avant tout rester en bonne santé et éviter les blessures. »