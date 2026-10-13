Rick Macci possède l’art du contre‐pied.
Alors que l’immense majorité des spécialistes et observateurs estiment que Carlos Alcaraz participe à trop d’exhibitions, ce qui peut paraître contradictoire avec ses nombreuses plaintes au sujet du calendrier, l’ancien mentor des soeurs Williams a décidé de faire un peu de la provoc en expliquant que ce type de format était idéal pour lui.
Alcaraz is right on track for 2027. Winning/losing feeling those moments of a match with the balls/the bounces the highs and lows. Playing exhibitions which is great to build confidence and shot experiementation and shot tolerance. By January the serve will be back on track but the key for the Spanish Magician to a Slam number eight victory is to stay healthy and injury free.@carlosalcaraz @Nike @atptour— Rick Macci (@RickMacci) October 13, 2026
« Alcaraz est en bonne voie pour 2027. Il vit pleinement ces moments de match, qu’il s’agisse des balles, des rebonds, des hauts et des bas. Il participe à des matchs d’exhibition, ce qui est idéal pour renforcer sa confiance, tester de nouveaux coups et améliorer sa tolérance face aux coups. D’ici janvier, son service sera de nouveau au point, mais pour que le « magicien espagnol » remporte son huitième titre du Grand Chelem, il devra avant tout rester en bonne santé et éviter les blessures. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 15:50