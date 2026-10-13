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Rick Macci provoque tout le monde sur Carlos Alcaraz : « Il parti­cipe à des matchs d’exhibition, ce qui est idéal pour renforcer sa confiance, tester de nouveaux coups et améliorer sa tolé­rance face aux coups »

Par
Thomas S
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Rick Macci possède l’art du contre‐pied. 

Alors que l’im­mense majo­rité des spécia­listes et obser­va­teurs estiment que Carlos Alcaraz parti­cipe à trop d’ex­hi­bi­tions, ce qui peut paraître contra­dic­toire avec ses nombreuses plaintes au sujet du calen­drier, l’an­cien mentor des soeurs Williams a décidé de faire un peu de la provoc en expli­quant que ce type de format était idéal pour lui. 

« Alcaraz est en bonne voie pour 2027. Il vit plei­ne­ment ces moments de match, qu’il s’agisse des balles, des rebonds, des hauts et des bas. Il parti­cipe à des matchs d’exhibition, ce qui est idéal pour renforcer sa confiance, tester de nouveaux coups et améliorer sa tolé­rance face aux coups. D’ici janvier, son service sera de nouveau au point, mais pour que le « magi­cien espa­gnol » remporte son huitième titre du Grand Chelem, il devra avant tout rester en bonne santé et éviter les blessures. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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