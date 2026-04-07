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Rick Macci recadre Mouratoglou au sujet d’Alcaraz : « Complètement à côté de la plaque… »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tour­nois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vrai­ment inté­ressé par les tour­nois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le senti­ment que cela va lui poser problème dans les années à venir », décla­rait Patrick Mouratoglou chez nos confrères italiens de SuperTennis TV suite à la défaite de Carlos Alcaraz dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier. 

Des propos polé­miques qui avaient déjà fait bondir l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, et qui ont égale­ment fait tiquer l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci. 

« Quand tu perd et que tu te retrouves dans une situa­tion déli­cate, tout le monde a son mot à dire, du genre ‘Carlos s’ennuie’. S’ENNUYER ? Pour un athlète, ce simple commen­taire signifie qu’on n’est pas un vrai compé­ti­teur et qu’on s’en fiche. C’est complè­te­ment à côté de la plaque, juste une réac­tion exces­sive due au manque d’expérience face à la défaite. Même les plus grands perdent parfois. Medvedev (à Indian Wells) et Korda (à Miami) méri­taient tous les deux de gagner. Ils ont tenté leur chance sans hésiter », a écrit le célèbre coach améri­cain, sans citer Patrick Mouratoglou. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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