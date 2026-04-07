« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tour­nois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vrai­ment inté­ressé par les tour­nois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le senti­ment que cela va lui poser problème dans les années à venir », décla­rait Patrick Mouratoglou chez nos confrères italiens de SuperTennis TV suite à la défaite de Carlos Alcaraz dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.

Des propos polé­miques qui avaient déjà fait bondir l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, et qui ont égale­ment fait tiquer l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci.

When you lose and you are heading toward rare air every­body has an opinion like Carlos is bored. BORED ? That comment alone for an athlete means you not a compe­titor and do not care. That is so far off and just an inex­pe­rienced over reac­tion to losing. Greatness loses. Both Meddy… — Rick Macci (@RickMacci) April 7, 2026

« Quand tu perd et que tu te retrouves dans une situa­tion déli­cate, tout le monde a son mot à dire, du genre ‘Carlos s’ennuie’. S’ENNUYER ? Pour un athlète, ce simple commen­taire signifie qu’on n’est pas un vrai compé­ti­teur et qu’on s’en fiche. C’est complè­te­ment à côté de la plaque, juste une réac­tion exces­sive due au manque d’expérience face à la défaite. Même les plus grands perdent parfois. Medvedev (à Indian Wells) et Korda (à Miami) méri­taient tous les deux de gagner. Ils ont tenté leur chance sans hésiter », a écrit le célèbre coach améri­cain, sans citer Patrick Mouratoglou.