« J’ai l’impression qu’Alcaraz s’ennuie. Il a déjà remporté sept tournois du Grand Chelem, et c’est comme s’il n’était pas vraiment intéressé par les tournois 1000, puisqu’il en a déjà gagné tant. J’ai le sentiment que cela va lui poser problème dans les années à venir », déclarait Patrick Mouratoglou chez nos confrères italiens de SuperTennis TV suite à la défaite de Carlos Alcaraz dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.
Des propos polémiques qui avaient déjà fait bondir l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, et qui ont également fait tiquer l’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci.
When you lose and you are heading toward rare air everybody has an opinion like Carlos is bored. BORED ? That comment alone for an athlete means you not a competitor and do not care. That is so far off and just an inexperienced over reaction to losing. Greatness loses. Both Meddy…— Rick Macci (@RickMacci) April 7, 2026
« Quand tu perd et que tu te retrouves dans une situation délicate, tout le monde a son mot à dire, du genre ‘Carlos s’ennuie’. S’ENNUYER ? Pour un athlète, ce simple commentaire signifie qu’on n’est pas un vrai compétiteur et qu’on s’en fiche. C’est complètement à côté de la plaque, juste une réaction excessive due au manque d’expérience face à la défaite. Même les plus grands perdent parfois. Medvedev (à Indian Wells) et Korda (à Miami) méritaient tous les deux de gagner. Ils ont tenté leur chance sans hésiter », a écrit le célèbre coach américain, sans citer Patrick Mouratoglou.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 11:26