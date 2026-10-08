Depuis qu’il a été suspendu quatre mois pour dopage entre février et mai 2025, Jannik Sinner n’a plus la même image auprès de certains fans de tennis.
Ces derniers n’hésitent donc pas à répandre des rumeurs assez folles au sujet de l’absence du numéro 1 mondial, qui vient tout juste de déclarer forfait pour la fin de saison 2026.
En effet, l’une des plus récurrentes sur les réseaux sociaux serait que l’Italien purge actuellement une suspension masquée suite à un nouveau contrôle antidopage positif, qui aurait donc été dissimulé par les instances telles que l’ATP ou l’ITF.
Ayant eu vent de ces ragots, Rick Macci a tenu à leur répondre via son compte Twitter.
Sinner is a champion and one of best competitors the sport has seen. He is hurt and if he could play he would be all in.People who chirp about a failed drug test is 100% impossible as it would come out. There is no silent ban. The Flamethrower is on the mend and 2027 and many times he will be last man standing at the end.@janniksin @Nike— Rick Macci (@RickMacci) October 7, 2026
« Sinner est un champion et l’un des meilleurs compétiteurs que ce sport ait connus. Il est blessé et s’il pouvait jouer, il y serait à fond. Les gens qui jasent à propos d’un test de dopage raté, c’est 100 % impossible car ça se saurait. Il n’y a pas de suspension silencieuse. Le « Lance‐Flammes » est en voie de guérison et en 2027 et bien des fois, il sera le dernier homme debout à la fin. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 17:55