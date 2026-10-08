Depuis qu’il a été suspendu quatre mois pour dopage entre février et mai 2025, Jannik Sinner n’a plus la même image auprès de certains fans de tennis.

Ces derniers n’hé­sitent donc pas à répandre des rumeurs assez folles au sujet de l’ab­sence du numéro 1 mondial, qui vient tout juste de déclarer forfait pour la fin de saison 2026.

En effet, l’une des plus récur­rentes sur les réseaux sociaux serait que l’Italien purge actuel­le­ment une suspen­sion masquée suite à un nouveau contrôle anti­do­page positif, qui aurait donc été dissi­mulé par les instances telles que l’ATP ou l’ITF.

Ayant eu vent de ces ragots, Rick Macci a tenu à leur répondre via son compte Twitter.

Sinner is a cham­pion and one of best compe­ti­tors the sport has seen. He is hurt and if he could play he would be all in.People who chirp about a failed drug test is 100% impos­sible as it would come out. There is no silent ban. The Flamethrower is on the mend and 2027 and many times he will be last man stan­ding at the end.@janniksin @Nike — Rick Macci (@RickMacci) October 7, 2026

« Sinner est un cham­pion et l’un des meilleurs compé­ti­teurs que ce sport ait connus. Il est blessé et s’il pouvait jouer, il y serait à fond. Les gens qui jasent à propos d’un test de dopage raté, c’est 100 % impos­sible car ça se saurait. Il n’y a pas de suspen­sion silen­cieuse. Le « Lance‐Flammes » est en voie de guérison et en 2027 et bien des fois, il sera le dernier homme debout à la fin. »