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Rick Macci répond à une folle rumeur sur Jannik Sinner : « Les gens qui jasent à propos d’un test anti­do­page raté, sachez une chose… »

Par
Thomas S
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Depuis qu’il a été suspendu quatre mois pour dopage entre février et mai 2025, Jannik Sinner n’a plus la même image auprès de certains fans de tennis.

Ces derniers n’hé­sitent donc pas à répandre des rumeurs assez folles au sujet de l’ab­sence du numéro 1 mondial, qui vient tout juste de déclarer forfait pour la fin de saison 2026.

En effet, l’une des plus récur­rentes sur les réseaux sociaux serait que l’Italien purge actuel­le­ment une suspen­sion masquée suite à un nouveau contrôle anti­do­page positif, qui aurait donc été dissi­mulé par les instances telles que l’ATP ou l’ITF. 

Ayant eu vent de ces ragots, Rick Macci a tenu à leur répondre via son compte Twitter. 

« Sinner est un cham­pion et l’un des meilleurs compé­ti­teurs que ce sport ait connus. Il est blessé et s’il pouvait jouer, il y serait à fond. Les gens qui jasent à propos d’un test de dopage raté, c’est 100 % impos­sible car ça se saurait. Il n’y a pas de suspen­sion silen­cieuse. Le « Lance‐Flammes » est en voie de guérison et en 2027 et bien des fois, il sera le dernier homme debout à la fin. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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