Seul contre tous. C’est un peu le mantra de Patrick Mouratoglou, qui multiplie ces dernières semaines les avis très tranchés sur toutes sortes de sujets liés à la petite balle jaune.
L’entraîneur français, qui a quand même réussi l’exploit d’énerver Jo‐Wilfried Tsonga, de faire réagir Rafael Nadal, de tacler Boris Becker et d’expliquer que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e Grand Chelem, a cette fois suscité la réaction de Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams.
Et l’entraîneur américain n’est manifestement pas d’accord avec Patrick « The Coach » qui a récemment estimé que le Serbe ne faisait rien d’exceptionnel sur le court, qu’il n’avait pas de coups forts et que c’était avant tout le mental la raison de son immense succès.
Asked again in a podcast about Mouratoglou doubling down and chirping that Novak does nothing 0utstanding. Everything in life is in the EYE OF THE BEHOLDER. The Joker does everything outstanding and more. What you MAY SEE is very different than RICK MACCI. @DjokerNole— Rick Macci (@RickMacci) February 7, 2026
« On m’a interrogé à nouveau dans un podcast au sujet de Mouratoglou qui persiste et qui critique en disant que Novak ne fait rien d’exceptionnel. Tout dans la vie est dans L’ŒIL DE L’OBSERVATEUR. Le Joker fait tout d’exceptionnel et plus encore. Ce que vous POURRIEZ VOIR est très différent de ce que voit RICK MACCI. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 14:44