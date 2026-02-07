AccueilATPRick Macci s'en prend lui aussi à Mouratoglou : "Il persiste et...
Rick Macci s’en prend lui aussi à Mouratoglou : « Il persiste et critique en disant que Djokovic ne fait rien d’ex­cep­tionnel. Tout dans la vie est dans l’oeil de l’ob­ser­va­teur. Novak fait tout d’ex­cep­tionnel et plus encore »

Par Thomas S

Seul contre tous. C’est un peu le mantra de Patrick Mouratoglou, qui multi­plie ces dernières semaines les avis très tran­chés sur toutes sortes de sujets liés à la petite balle jaune.

L’entraîneur fran­çais, qui a quand même réussi l’ex­ploit d’énerver Jo‐Wilfried Tsonga, de faire réagir Rafael Nadal, de tacler Boris Becker et d’ex­pli­quer que Novak Djokovic n’était pas assez motivé pour remporter un 25e Grand Chelem, a cette fois suscité la réac­tion de Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams. 

Et l’en­traî­neur améri­cain n’est mani­fes­te­ment pas d’ac­cord avec Patrick « The Coach » qui a récem­ment estimé que le Serbe ne faisait rien d’ex­cep­tionnel sur le court, qu’il n’avait pas de coups forts et que c’était avant tout le mental la raison de son immense succès. 

« On m’a inter­rogé à nouveau dans un podcast au sujet de Mouratoglou qui persiste et qui critique en disant que Novak ne fait rien d’ex­cep­tionnel. Tout dans la vie est dans L’ŒIL DE L’OBSERVATEUR. Le Joker fait tout d’ex­cep­tionnel et plus encore. Ce que vous POURRIEZ VOIR est très diffé­rent de ce que voit RICK MACCI. »

Publié le samedi 7 février 2026 à 14:44

