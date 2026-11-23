Grand fan de Carlos Alcaraz depuis qu’il a commencé à s’imposer sur le circuit principal, Rick Macci est forcément ravi du nouvel accomplissement de l’Espagnol, qui a remporté ce dimanche le premier Masters de sa carrière.
Et le mentor des soeurs Williams n’a pas tari d’éloges à son sujet via son compte Twitter.
« Alcaraz est au sommet de sa forme et, pour n’importe quel adversaire, ça s’annonce très difficile, voire sans issue. Quelle que soit la surface, Carlos est prêt à tout donner, car il est extrêmement polyvalent et capable de tout affronter. Nous n’avons jamais vu un joueur doté d’un tel talent que ce « magicien » espagnol, et il sera une source d’inspiration pour les jeunes joueurs, leur montrant comment réfléchir, expérimenter et s’entraîner. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.