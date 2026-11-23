Grand fan de Carlos Alcaraz depuis qu’il a commencé à s’im­poser sur le circuit prin­cipal, Rick Macci est forcé­ment ravi du nouvel accom­plis­se­ment de l’Espagnol, qui a remporté ce dimanche le premier Masters de sa carrière.

Et le mentor des soeurs Williams n’a pas tari d’éloges à son sujet via son compte Twitter.

Alcaraz if in full flight and for anybody on the other side it is tough sled­ding and probably good­night. No matter what surface Carlos is locked loaded and ready to blast as he is so versailte and up to any task.We have never ever seen a player with the skill set of this… — Rick Macci (@RickMacci) November 23, 2026

« Alcaraz est au sommet de sa forme et, pour n’im­porte quel adver­saire, ça s’an­nonce très diffi­cile, voire sans issue. Quelle que soit la surface, Carlos est prêt à tout donner, car il est extrê­me­ment poly­va­lent et capable de tout affronter. Nous n’avons jamais vu un joueur doté d’un tel talent que ce « magi­cien » espa­gnol, et il sera une source d’ins­pi­ra­tion pour les jeunes joueurs, leur montrant comment réflé­chir, expé­ri­menter et s’entraîner. »