L’un des entraî­neurs et forma­teurs les plus emblé­ma­tiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux.

Ce matin, sur son compte X, l’ancien coach des sœurs Williams s’est exprimé sur un poten­tiel retour de Carlos Alcaraz à la compé­ti­tion lors de l’US Open.

IF the Spanish Magician brings his high flying Broadway act to the https://t.co/mMzkPd3MXQ and that is still a BIG IF and he starts drop­ping oppo­nents in a New York minute and IF somehow wins the Open it would be maybe the grea­test come­back in sports history to walk off the… — Rick Macci (@RickMacci) August 11, 2026

« Si le Magicien espa­gnol débarque avec son spec­tacle digne de Broadway à l’US Open et c’est encore un énorme “si” et qu’il commence à faire tomber ses adver­saires en un temps record à New York, et que, d’une manière ou d’une autre, il remporte l’US Open, ce serait peut‐être le plus grand retour de l’histoire du sport : revenir de nulle part, sans avoir disputé le moindre match pendant six mois en raison d’une bles­sure au poignet, et remporter un Grand Chelem. »

Des propos qui en disent long sur l’attente que suscite le retour du natif de Murcie, aussi bien chez les spécia­listes que chez les fans.