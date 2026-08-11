L’un des entraîneurs et formateurs les plus emblématiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre particulièrement actif sur les réseaux sociaux.
Ce matin, sur son compte X, l’ancien coach des sœurs Williams s’est exprimé sur un potentiel retour de Carlos Alcaraz à la compétition lors de l’US Open.
« Si le Magicien espagnol débarque avec son spectacle digne de Broadway à l’US Open et c’est encore un énorme “si” et qu’il commence à faire tomber ses adversaires en un temps record à New York, et que, d’une manière ou d’une autre, il remporte l’US Open, ce serait peut‐être le plus grand retour de l’histoire du sport : revenir de nulle part, sans avoir disputé le moindre match pendant six mois en raison d’une blessure au poignet, et remporter un Grand Chelem. »
Des propos qui en disent long sur l’attente que suscite le retour du natif de Murcie, aussi bien chez les spécialistes que chez les fans.
Publié le mardi 11 août 2026 à 11:49