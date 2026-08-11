Accueil ATP

Rick Macci s’en­flamme sur le poten­tiel retour de Carlos Alcaraz à l’US Open : « S’il gagne l’US Open, ce serait peut‐être le plus grand retour de l’histoire du sport »

Par
Antoine Touchard
-
2013

L’un des entraî­neurs et forma­teurs les plus emblé­ma­tiques des États‐Unis, Rick Macci n’a jamais sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux.

Ce matin, sur son compte X, l’ancien coach des sœurs Williams s’est exprimé sur un poten­tiel retour de Carlos Alcaraz à la compé­ti­tion lors de l’US Open.

« Si le Magicien espa­gnol débarque avec son spec­tacle digne de Broadway à l’US Open et c’est encore un énorme “si” et qu’il commence à faire tomber ses adver­saires en un temps record à New York, et que, d’une manière ou d’une autre, il remporte l’US Open, ce serait peut‐être le plus grand retour de l’histoire du sport : revenir de nulle part, sans avoir disputé le moindre match pendant six mois en raison d’une bles­sure au poignet, et remporter un Grand Chelem. »

Des propos qui en disent long sur l’attente que suscite le retour du natif de Murcie, aussi bien chez les spécia­listes que chez les fans.

Publié le mardi 11 août 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥