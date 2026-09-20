Invité à se prononcer sur Alexander Zverev lors d’une interview accordée à la chaîne Youtube, Florida Tennis, Rick Macci, célèbre entraîneur américain notamment connu pour avoir été le mentor des soeurs Williams, a exhorté l’Allemand à se rapprocher de sa ligne de fond pour pouvoir rivaliser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Il doit se placer beaucoup plus près de la ligne de fond. Il est tellement en retrait. On dirait parfois qu’il joue en Allemagne. C’est beaucoup trop loin. On ne peut pas se tenir aussi loin. Surtout avec son revers, car il peut le frapper en montée et vous prendre par surprise. Je modifierais le retour de service et je m’entraînerais à l’intégrer davantage dans son jeu ; pour tout ce qui est court, il va devoir avoir le courage de se déplacer sur le coup d’approche et de monter au filet, car plus on échoue, plus on finit par réussir. Je pense que la clé, c’est la confiance nécessaire pour prendre plus de risques. Parce que je ne pense tout simplement pas qu’Alcaraz ou Sinner, lorsqu’ils l’affrontent régulièrement, vont se saboter eux‐mêmes. Il va devoir s’y faire. Bon, en salle, ce sera peut‐être plus facile. Il pourrait réussir 80 % de ses services. C’est plus simple. Mais il s’agit surtout d’avoir davantage confiance en lui, d’être un peu plus agressif dans ses coups et de les mettre mal à l’aise. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 17:51