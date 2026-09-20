Invité à se prononcer sur Alexander Zverev lors d’une inter­view accordée à la chaîne Youtube, Florida Tennis, Rick Macci, célèbre entraî­neur améri­cain notam­ment connu pour avoir été le mentor des soeurs Williams, a exhorté l’Allemand à se rappro­cher de sa ligne de fond pour pouvoir riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Il doit se placer beau­coup plus près de la ligne de fond. Il est telle­ment en retrait. On dirait parfois qu’il joue en Allemagne. C’est beau­coup trop loin. On ne peut pas se tenir aussi loin. Surtout avec son revers, car il peut le frapper en montée et vous prendre par surprise. Je modi­fie­rais le retour de service et je m’en­traî­ne­rais à l’in­té­grer davan­tage dans son jeu ; pour tout ce qui est court, il va devoir avoir le courage de se déplacer sur le coup d’ap­proche et de monter au filet, car plus on échoue, plus on finit par réussir. Je pense que la clé, c’est la confiance néces­saire pour prendre plus de risques. Parce que je ne pense tout simple­ment pas qu’Alcaraz ou Sinner, lors­qu’ils l’af­frontent régu­liè­re­ment, vont se saboter eux‐mêmes. Il va devoir s’y faire. Bon, en salle, ce sera peut‐être plus facile. Il pour­rait réussir 80 % de ses services. C’est plus simple. Mais il s’agit surtout d’avoir davan­tage confiance en lui, d’être un peu plus agressif dans ses coups et de les mettre mal à l’aise. »