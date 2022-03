Directeur de sa propre académie de tennis depuis 1985 et ancien mentor de Jennifer Capriati, Andy Roddick, Maria Sharapova, Serena Williams et Venus Williams pour ne citer qu’eux, Rick Macci est un person­nage bien connu du monde du tennis, notam­ment aux Etats‐Unis.

Fan reven­diqué de Roger Federer, l’en­traî­neur améri­cain a tenu à expli­quer, sur sa chaîne Youtube, pour­quoi le Suisse était le meilleur joueur de tous les temps et le meilleur exemple pour la jeunesse.

« On peut parler de vitesse, de rapi­dité, d’équi­libre, d’agi­lité, de flui­dité. Mais le plus impor­tant, c’est le tempé­ra­ment. Il fait des erreurs, et on ne voit même pas qu’il s’est passé quelque chose. Il a été l’exemple dans tous les club­house du monde et le faire depuis son plus jeune âge est incroyable. Si vous voulez que votre enfant s’amé­liore, faites‐lui regarder Federer. Je ne parle pas telle­ment de la partie méca­nique, même si son coup droit est au‐delà de l’in­croyable. Son coup droit est biomé­ca­ni­que­ment irréel. Il suffit de voir comment il réagit après chaque point. Comme si rien ne s’était passé. Le plus grand joueur de tous les temps, Fed. »