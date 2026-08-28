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Rick Macci : « Sinner étant blessé et Alcaraz reve­nant de bles­sure, je pense que ce joueur va remporter l’US Open »

Par
Baptiste Mulatier
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Au tour de Rick Macci de donner son pronostic pour l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre. 

L’ancien forma­teur des soeurs Williams voit Alexander Zverev remporter un deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier. 

« Je pense que Zverev va remporter son deuxième Grand Chelem, prin­ci­pa­le­ment parce que les deux meilleurs joueurs, et de loin, (CARLOS ET JANNIK) seraient mes favoris. Mais le Jannik est blessé et Carlos n’a pas joué depuis cinq mois. Noël est arrivé en avance pour l’Allemand au service redou­table : c’est à lui de prendre ce titre, à moins qu’il ne se décon­centre, qu’il s’énerve, auquel cas il pour­rait bien se retrouver en diffi­culté », a écrit le célèbre coach américain. 

J‑2 avant le début du dernier Grand Chelem de la saison. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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