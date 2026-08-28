Au tour de Rick Macci de donner son pronostic pour l’US Open, qui se dérou­lera du 30 août au 13 septembre.

L’ancien forma­teur des soeurs Williams voit Alexander Zverev remporter un deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier.

« Je pense que Zverev va remporter son deuxième Grand Chelem, prin­ci­pa­le­ment parce que les deux meilleurs joueurs, et de loin, (CARLOS ET JANNIK) seraient mes favoris. Mais le Jannik est blessé et Carlos n’a pas joué depuis cinq mois. Noël est arrivé en avance pour l’Allemand au service redou­table : c’est à lui de prendre ce titre, à moins qu’il ne se décon­centre, qu’il s’énerve, auquel cas il pour­rait bien se retrouver en diffi­culté », a écrit le célèbre coach américain.

I look for Zverev to bag his second major mainly because the two best players by far with a stick (CARLOS AND JANNIK) would be the pick. But the Flamethrower is hurt and the Magician last played 5 months ago on dirt. Christmas has come early for the big serving Germ it is his… — Rick Macci (@RickMacci) August 28, 2026

J‑2 avant le début du dernier Grand Chelem de la saison.