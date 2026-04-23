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Rick Macci sur Alcaraz, blessé et critiqué : « Toutes ces spécu­la­tions selon lesquelles il joue­rait trop ne sont qu’une réac­tion exces­sive due à un manque d’expérience »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pour­rait manquer Rome et Roland‐Garros. 

« Il a suffi­sam­ment d’argent, il a signé un contrat de 200 millions de dollars avec Nike. Il s’agit de mieux gérer son calen­drier », a réagi l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

Un avis que ne partage pas du tout le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci. 

« Le magi­cien espa­gnol sera de retour à 100 % de ses capa­cités, et toutes ces spécu­la­tions selon lesquelles il joue­rait trop et que ses exhi­bi­tions seraient à l’ori­gine de sa bles­sure ne sont qu’une réac­tion exces­sive due à un manque d’ex­pé­rience. En réalité, c’est en ne jouant pas assez qu’on risque davan­tage de se blesser. »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 15:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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