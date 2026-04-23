Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pour­rait manquer Rome et Roland‐Garros.

« Il a suffi­sam­ment d’argent, il a signé un contrat de 200 millions de dollars avec Nike. Il s’agit de mieux gérer son calen­drier », a réagi l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

Un avis que ne partage pas du tout le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci.

The Spanish Magician will be 100% and all the specu­la­tion about him playing too much and exhi­bi­tions is what caused the injury is an inex­pe­rienced over reac­tion. Actually if you do not play enough you have a better chance of injury. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) April 20, 2026

« Le magi­cien espa­gnol sera de retour à 100 % de ses capa­cités, et toutes ces spécu­la­tions selon lesquelles il joue­rait trop et que ses exhi­bi­tions seraient à l’ori­gine de sa bles­sure ne sont qu’une réac­tion exces­sive due à un manque d’ex­pé­rience. En réalité, c’est en ne jouant pas assez qu’on risque davan­tage de se blesser. »