Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz pourrait manquer Rome et Roland‐Garros.
« Il a suffisamment d’argent, il a signé un contrat de 200 millions de dollars avec Nike. Il s’agit de mieux gérer son calendrier », a réagi l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
Un avis que ne partage pas du tout le formateur des soeurs Williams, Rick Macci.
The Spanish Magician will be 100% and all the speculation about him playing too much and exhibitions is what caused the injury is an inexperienced over reaction. Actually if you do not play enough you have a better chance of injury. @carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) April 20, 2026
« Le magicien espagnol sera de retour à 100 % de ses capacités, et toutes ces spéculations selon lesquelles il jouerait trop et que ses exhibitions seraient à l’origine de sa blessure ne sont qu’une réaction excessive due à un manque d’expérience. En réalité, c’est en ne jouant pas assez qu’on risque davantage de se blesser. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 15:16