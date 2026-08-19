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Rick Macci sur Carlos Alcaraz, absent depuis quatre mois : « S’il parti­cipe à l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, les audiences télé­vi­sées seront exceptionnelles »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis avril dernier en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz reste toujours incer­tain pour l’US Open, qui commen­cera dans onze jours (30 août au 13 septembre). 

Rick Macci, ancien forma­teur des soeurs Williams, a donné son senti­ment sur la situa­tion du septuple lauréat en Grand Chelem. 

« Si le magi­cien espa­gnol parti­cipe à l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, les audiences télé­vi­sées seront excep­tion­nelles. De retour après une bles­sure et en tant que numéro un mondial, il aura l’occasion de montrer son jeu et de prouver que son mental est toujours aussi solide que le granit. Il y a encore 50 % de chances qu’il vienne jouer à New‐York et qu’il ait envie de se battre et de se livrer à un combat acharné. Carlos jouera lorsqu’il se sentira prêt à prendre du plaisir, mais son retour complet au sommet prendra du temps avant qu’il ne rede­vienne numéro un. »

Publié le mercredi 19 août 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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