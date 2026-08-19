Absent depuis avril dernier en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz reste toujours incer­tain pour l’US Open, qui commen­cera dans onze jours (30 août au 13 septembre).

Rick Macci, ancien forma­teur des soeurs Williams, a donné son senti­ment sur la situa­tion du septuple lauréat en Grand Chelem.

If the Spanish Magician plays the U.S. OPEN the last Grand Slam of the year tv ratings will be top tier. Coming off an injury and being the best on the planet will show his game and if his mind is still like granite. It is still 50/50 that he takes a bite of the BIG APPLE and… — Rick Macci (@RickMacci) August 19, 2026

« Si le magi­cien espa­gnol parti­cipe à l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, les audiences télé­vi­sées seront excep­tion­nelles. De retour après une bles­sure et en tant que numéro un mondial, il aura l’occasion de montrer son jeu et de prouver que son mental est toujours aussi solide que le granit. Il y a encore 50 % de chances qu’il vienne jouer à New‐York et qu’il ait envie de se battre et de se livrer à un combat acharné. Carlos jouera lorsqu’il se sentira prêt à prendre du plaisir, mais son retour complet au sommet prendra du temps avant qu’il ne rede­vienne numéro un. »