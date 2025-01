Même s’il n’en­traîne plus sur le circuit profes­sionnel depuis un petit moment, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick, reste un suiveur très attentif.

Et alors que Jannik Sinner a remporté son troi­sième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie malgré une affaire de dopage toujours encore cours et qui sera jugée en avril, l’en­traî­neur améri­cain a expliqué pour­quoi, selon lui, le numéro 1 mondial était devenu encore plus fort.

« Il est devenu plus fort parce qu’il sait qu’il n’a rien fait, malgré de nombreux joueurs chan­tant une chanson néga­tive. C’est la meilleure force mentale qu’il m’ait été donné de voir chez un joueur depuis de nombreuses années. Pour mettre fin à la contro­verse sur le dopage et être encore plus perfor­mant, le lance‐flammes italien est le maître de l’ATP. »