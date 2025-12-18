Depuis que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé la fin de leur colla­bo­ra­tion, le monde du tennis se divise en deux.

D’un côté, les pessi­mistes, qui expliquent que cette déci­sion est une erreur et que le numéro 1 mondial pour­rait le payer très cher et de l’autre, les opti­mistes, esti­mant que cela fait partie de la vie d’un joueur de haut niveau et que l’Espagnol est assez grand et mature pour prendre ses propres décisions.

Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams, fait clai­re­ment partie de la deuxième caté­gorie, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter.

Many people stunned about the Alcaraz coaching change. When your number one and been with someone 7 years and unplug the main guy every­body should be jolted but not a shock. He has two coaches and Carlos wants more Freedom and overall say who he is going to pay. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) December 18, 2025

« Beaucoup de gens ont été surpris par le chan­ge­ment d’en­traî­neur d’Alcaraz. Quand on est numéro 1 mondial, qu’on a été avec quel­qu’un pendant 7 ans et que vous vous séparez de lui, tout le monde devrait être secoué, mais pas choqué. Il a deux entraî­neurs et Carlos veut plus de liberté et décider lui‐même qui il va payer. »