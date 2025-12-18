AccueilATPRick Macci, sur la rupture entre Alcaraz et Ferrero : "Il ne...
Rick Macci, sur la rupture entre Alcaraz et Ferrero : « Il ne faut pas être choqué. Carlos veut plus de liberté et décider lui‐même qui il va payer »

Par Thomas S

Depuis que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé la fin de leur colla­bo­ra­tion, le monde du tennis se divise en deux. 

D’un côté, les pessi­mistes, qui expliquent que cette déci­sion est une erreur et que le numéro 1 mondial pour­rait le payer très cher et de l’autre, les opti­mistes, esti­mant que cela fait partie de la vie d’un joueur de haut niveau et que l’Espagnol est assez grand et mature pour prendre ses propres décisions. 

Rick Macci, ancien entraî­neur des soeurs Williams, fait clai­re­ment partie de la deuxième caté­gorie, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter. 

« Beaucoup de gens ont été surpris par le chan­ge­ment d’en­traî­neur d’Alcaraz. Quand on est numéro 1 mondial, qu’on a été avec quel­qu’un pendant 7 ans et que vous vous séparez de lui, tout le monde devrait être secoué, mais pas choqué. Il a deux entraî­neurs et Carlos veut plus de liberté et décider lui‐même qui il va payer. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 15:45

