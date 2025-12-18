Depuis que Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero ont annoncé la fin de leur collaboration, le monde du tennis se divise en deux.
D’un côté, les pessimistes, qui expliquent que cette décision est une erreur et que le numéro 1 mondial pourrait le payer très cher et de l’autre, les optimistes, estimant que cela fait partie de la vie d’un joueur de haut niveau et que l’Espagnol est assez grand et mature pour prendre ses propres décisions.
Rick Macci, ancien entraîneur des soeurs Williams, fait clairement partie de la deuxième catégorie, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter.
Many people stunned about the Alcaraz coaching change. When your number one and been with someone 7 years and unplug the main guy everybody should be jolted but not a shock. He has two coaches and Carlos wants more Freedom and overall say who he is going to pay. @carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) December 18, 2025
« Beaucoup de gens ont été surpris par le changement d’entraîneur d’Alcaraz. Quand on est numéro 1 mondial, qu’on a été avec quelqu’un pendant 7 ans et que vous vous séparez de lui, tout le monde devrait être secoué, mais pas choqué. Il a deux entraîneurs et Carlos veut plus de liberté et décider lui‐même qui il va payer. »
