Voix très respecté du monde du tennis pour avoir notam­ment entrainé Serena Williams, Maria Sharapova ou Andy Roddick, pour ne citer qu’eux, Rick Macci s’est récem­ment exprimé pour le compte de la chaîne Youtube d’Essentially Sports.

Forcément inter­rogé sur le débat qui revient éter­nel­le­ment, celui du GOAT ou meilleur joueur de tous les temps, l’en­traî­neur améri­cain n’a pas semblé très sûr de lui même si Novak Djokovic semble se déta­cher comparé à Roger Federer et Rafael Nadal.

« Tout le monde aime Federer à cause de sa façon de jouer, si gracieuse et artis­tique. Nous jugeons sur le nombre de Grands Chelems que vous gagnez. Vous ne pouvez pas discuter avec Djokovic en raison de sa constance et de sa capa­cité à rester au sommet, il y a très peu de ralen­tis­se­ments. On dirait que Novak se détache pour l’ins­tant, mais Federer est peut‐être le meilleur joueur, à mon avis, mais Novak pour­rait rester le plus grand, mais il ne faut pas non plus exclure Nadal. Je pense qu’il y aura peut‐être une égalité en fin de compte. »