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Rick Macci sur Novak Djokovic : « Oubliez ce que vous voyez sur le court. Il s’est entraîné dans ce domaine mieux que quiconque ayant jamais pratiqué ce sport »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien forma­teur des sœurs Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à Tennis Papers.

Après avoir exprimé toute son admi­ra­tion pour ce que réalise Carlos Alcaraz, le célèbre coach améri­cain a ainsi sur la force mentale de Novak Djokovic, fruit selon lui d’un travail unique dans l’his­toire du tennis. 

« Mon message sur le sniper serbe, à l’Homme à l’élas­tique, au GOAT , est très simple : oubliez ce que vous voyez sur le court de tennis. Cet homme est un véri­table modèle de force mentale et de maîtrise de soi pour tous. Il a entraîné son esprit mieux que quiconque ayant jamais pratiqué ce sport. Ce sont les choses que l’on ne voit pas qui font la diffé­rence. Il est diffi­cile de maîtriser l’aspect mental du tennis, mais c’est celui qui s’en est le plus approché que j’aie jamais vu. Il a maîtrisé l’art de ‘se souvenir d’oublier’ et a renversé la tendance. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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