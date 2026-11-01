Ancien forma­teur des sœurs Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à Tennis Papers.

Après avoir exprimé toute son admi­ra­tion pour ce que réalise Carlos Alcaraz, le célèbre coach améri­cain a ainsi sur la force mentale de Novak Djokovic, fruit selon lui d’un travail unique dans l’his­toire du tennis.

« Mon message sur le sniper serbe, à l’Homme à l’élas­tique, au GOAT , est très simple : oubliez ce que vous voyez sur le court de tennis. Cet homme est un véri­table modèle de force mentale et de maîtrise de soi pour tous. Il a entraîné son esprit mieux que quiconque ayant jamais pratiqué ce sport. Ce sont les choses que l’on ne voit pas qui font la diffé­rence. Il est diffi­cile de maîtriser l’aspect mental du tennis, mais c’est celui qui s’en est le plus approché que j’aie jamais vu. Il a maîtrisé l’art de ‘se souvenir d’oublier’ et a renversé la tendance. »