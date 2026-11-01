Ancien formateur des sœurs Williams, Rick Macci a récemment accordé une interview à Tennis Papers.
Après avoir exprimé toute son admiration pour ce que réalise Carlos Alcaraz, le célèbre coach américain a ainsi sur la force mentale de Novak Djokovic, fruit selon lui d’un travail unique dans l’histoire du tennis.
« Mon message sur le sniper serbe, à l’Homme à l’élastique, au GOAT , est très simple : oubliez ce que vous voyez sur le court de tennis. Cet homme est un véritable modèle de force mentale et de maîtrise de soi pour tous. Il a entraîné son esprit mieux que quiconque ayant jamais pratiqué ce sport. Ce sont les choses que l’on ne voit pas qui font la différence. Il est difficile de maîtriser l’aspect mental du tennis, mais c’est celui qui s’en est le plus approché que j’aie jamais vu. Il a maîtrisé l’art de ‘se souvenir d’oublier’ et a renversé la tendance. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.