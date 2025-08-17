Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (le 11 juillet dernier), Novak Djokovic visera à l’US Open un 25e sacre en Grand Chelem sans avoir joué de tournoi « de préparation ».

Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’an­cien coach de Serena et Venus Williams, Rick Macci, a évoqué les chances de titre du Serbe. Et il ne semble pas forcé­ment très optimiste.

« À mon avis, c’est le plus grand joueur de tous les temps. Il ne faut jamais l’écarter. Il peut tout à fait remporter l’US Open, mais il faut que ces condi­tions soient réunies. S’il doit disputer beau­coup de matchs diffi­ciles et ensuite affronter ces deux joueurs, je pense que ça va être compliqué. Si le tirage au sort est favo­rable, si Alcaraz ou Sinner se blessent, ou s’il y a quelques forfaits… Si les choses tournent en sa faveur… Il peut gagner l’US Open, car il remplit encore suffi­sam­ment de critères, mais il doit s’as­surer de ne pas jouer quatre ou cinq heures lors des autres matchs, car il n’aura qu’une journée pour récu­pérer avant de recom­mencer. C’est le coût physique et mental qui va être diffi­cile pour son corps. »