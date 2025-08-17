Absent depuis sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (le 11 juillet dernier), Novak Djokovic visera à l’US Open un 25e sacre en Grand Chelem sans avoir joué de tournoi « de préparation ».
Lors d’une interview accordée à Tennis365, l’ancien coach de Serena et Venus Williams, Rick Macci, a évoqué les chances de titre du Serbe. Et il ne semble pas forcément très optimiste.
« À mon avis, c’est le plus grand joueur de tous les temps. Il ne faut jamais l’écarter. Il peut tout à fait remporter l’US Open, mais il faut que ces conditions soient réunies. S’il doit disputer beaucoup de matchs difficiles et ensuite affronter ces deux joueurs, je pense que ça va être compliqué. Si le tirage au sort est favorable, si Alcaraz ou Sinner se blessent, ou s’il y a quelques forfaits… Si les choses tournent en sa faveur… Il peut gagner l’US Open, car il remplit encore suffisamment de critères, mais il doit s’assurer de ne pas jouer quatre ou cinq heures lors des autres matchs, car il n’aura qu’une journée pour récupérer avant de recommencer. C’est le coût physique et mental qui va être difficile pour son corps. »
Publié le dimanche 17 août 2025 à 13:11